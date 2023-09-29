Судаков по-прежнему интересен Ювентусу

"Ювентус" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову. Футболист сборной Украины может стать заменой Анхелю Ди Марии, покинувшего команду этим летом. Об этом пишет La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, в планах туринцев на следующий год подписать игрока, у которого хороший удар по воротам, есть умение отдавать голевые передачи и владеет дриблингом.

Скауты "старой синьоры" неоднократно ездили на матчи с участием Судакова, чтобы лично увидеть его в деле. Еще одним вариантом для итальянцев является хавбек "Сассуоло" Доменико Берарди

В текущем сезоне Судаков отыграл шесть матчей за "Шахтер", в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.