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Судаков по-прежнему интересен Ювентусу

Премьер-лига
(1 голосов)

Скауты туринского клуба вживую просматривали игру украинца

Судаков по-прежнему интересен Ювентусу

shakhtar.com

Новина українською

"Ювентус" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову. Футболист сборной Украины может стать заменой Анхелю Ди Марии, покинувшего команду этим летом. Об этом пишет La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, в планах туринцев на следующий год подписать игрока, у которого хороший удар по воротам, есть умение отдавать голевые передачи и владеет дриблингом.

Скауты "старой синьоры" неоднократно ездили на матчи с участием Судакова, чтобы лично увидеть его в деле. Еще одним вариантом для итальянцев является хавбек "Сассуоло" Доменико Берарди

В текущем сезоне Судаков отыграл шесть матчей за "Шахтер", в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
La Gazzetta Dello Sport

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Комментарии (2)
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ukatan (Харьковская обл.)
29.09.2023 в 12:40
Там Ринат Леонидыч заломит такую цену...
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Консул (Звягель )
29.09.2023 в 12:06
Добре, якщо візмуть. Потенціал у Жори великий.
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