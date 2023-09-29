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Тренер Руха отреагировал на обвинение Цыганыка: Это заказной выпад

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о судействе во Львове

Тренер Руха отреагировал на обвинение Цыганыка: Это заказной выпад

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев ответил на обвинения журналиста Игоря Цыганыка относительно предвзятого судейства к соперникам львовской команды.

– Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы сказал, что в гости во Львов боятся ездить команды, намекая на предвзятость арбитров к "Руху", в том числе из-за вашего судейского прошлого. Что можете ему ответить?

– Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганыка не поддержал никто! Все понимают – это заказной выпад в адрес "Руха".

– Владельцы клубов УПЛ хотят сделать действия арбитров более открытыми – чтобы они после матчей комментировали спорные эпизоды. Как вы, как бывший арбитр, к такому относитесь?

– Я не думаю, что это сильно поможет нашему футболу. Говорить можно многое, но эпизод уже сыгран. Сегодня есть решение Комитета арбитров по нашему матчу с "ЛНЗ", но нельзя сказать, что оно правильное, - добавил Пономарев.

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В статье: Игорь Цыганык Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Комментарии (4)
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tolina-ystas (Краматорск)
29.09.2023 в 14:40
Одно из многих заявлений Цыганыка с которым можно согласиться
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0
-2
Prideman (Lviv)
29.09.2023 в 14:34
Це до кого упереджене? В останньому матчі з Шахтарем відмінили чистий гол Руху через нібито офсайд. ВАР там так намалював лінію офсайду, що весь інтернет сміявся. Так що хто би говорив. Лижи далі ср*ку Коломі
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+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
29.09.2023 в 14:41
А ещё Ракицкому дали КК в моменте, который даже на жёлтую не тянул.
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+1
-1
ярослав (ушковичі)
29.09.2023 в 14:42
Дійсно хто би говорив вкрали у Руха перемогу. Та й по моментах Рух шахтар переграв
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0
0

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