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Тренер Руха отреагировал на обвинение Цыганыка: Это заказной выпад
Речь идет о судействе во Львове
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев ответил на обвинения журналиста Игоря Цыганыка относительно предвзятого судейства к соперникам львовской команды.
– Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы сказал, что в гости во Львов боятся ездить команды, намекая на предвзятость арбитров к "Руху", в том числе из-за вашего судейского прошлого. Что можете ему ответить?
– Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганыка не поддержал никто! Все понимают – это заказной выпад в адрес "Руха".
– Владельцы клубов УПЛ хотят сделать действия арбитров более открытыми – чтобы они после матчей комментировали спорные эпизоды. Как вы, как бывший арбитр, к такому относитесь?
– Я не думаю, что это сильно поможет нашему футболу. Говорить можно многое, но эпизод уже сыгран. Сегодня есть решение Комитета арбитров по нашему матчу с "ЛНЗ", но нельзя сказать, что оно правильное, - добавил Пономарев.
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