Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" снова оказался в ситуации, когда нужно играть перед выездом на Лигу чемпионов. И не просто играть, а побеждать – дончане уже не могут позволить себе терять очки после тех осечек, которые уже были допущены. А тут еще и соперник опасен: всегда амбициозная "Ворскла".

Матч девятого тура УПЛ состоится в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Украины бесплатно: Киевстар ТВ, Setanta Sports, Voila TV, Sweet TV, Vodavone TV, Omega.TV. Новость с трансляцией появится и на нашем сайте в день матча.

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