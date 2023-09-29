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Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
фото - УПЛ
"Шахтер" снова оказался в ситуации, когда нужно играть перед выездом на Лигу чемпионов. И не просто играть, а побеждать – дончане уже не могут позволить себе терять очки после тех осечек, которые уже были допущены. А тут еще и соперник опасен: всегда амбициозная "Ворскла".
Матч девятого тура УПЛ состоится в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Украины бесплатно: Киевстар ТВ, Setanta Sports, Voila TV, Sweet TV, Vodavone TV, Omega.TV. Новость с трансляцией появится и на нашем сайте в день матча.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
А после окончания игры читайте на нашем сайте отчет о матче, смотрите обзор опасных моментов и читайте комментарии действующих лиц.
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