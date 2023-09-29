  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Шахтер - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" снова оказался в ситуации, когда нужно играть перед выездом на Лигу чемпионов. И не просто играть, а побеждать – дончане уже не могут позволить себе терять очки после тех осечек, которые уже были допущены. А тут еще и соперник опасен: всегда амбициозная "Ворскла".

Матч девятого тура УПЛ состоится в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Украины бесплатно: Киевстар ТВ, Setanta Sports, Voila TV, Sweet TV, Vodavone TV, Omega.TV. Новость с трансляцией появится и на нашем сайте в день матча.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Ворскла
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

А после окончания игры читайте на нашем сайте отчет о матче, смотрите обзор опасных моментов и читайте комментарии действующих лиц.

По теме
yellow-arrow
Тренер Руха отреагировал на обвинение Цыганыка: Это заказной выпад
yellow-arrow
Врач Полесья назвал предварительный диагноз травмы Назаренко
yellow-arrow
Романенко: У сына Суркиса большие шансы пробиться в первую команду Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде