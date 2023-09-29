Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец — Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 30 сентября
После выбивания "Кривбасса" из Кубка Украины подопечные Романа Григорчука настроены идти к новым победам. И завтра они сыграют с командой, которая надеется на долгожданный успех после смены главного тренера. Кто же получит сверхважные три очка?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок "Черноморец" — "Заря" состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Зарождение гения. Как Шевченко начинал в Динамо
- Казаков: Отчислили из Динамо, потому что поймали, как я с ребятами курил траву
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО