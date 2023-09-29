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Черноморец — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец — Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 30 сентября

Черноморец — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

После выбивания "Кривбасса" из Кубка Украины подопечные Романа Григорчука настроены идти к новым победам. И завтра они сыграют с командой, которая надеется на долгожданный успех после смены главного тренера. Кто же получит сверхважные три очка?

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Поединок "Черноморец" — "Заря" состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляция матча Черноморец — Заря
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2023 в 20:21
ЧО дома не проигрывает а Заря сейчас не какая ---удачи
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