Черноморец — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После выбивания "Кривбасса" из Кубка Украины подопечные Романа Григорчука настроены идти к новым победам. И завтра они сыграют с командой, которая надеется на долгожданный успех после смены главного тренера. Кто же получит сверхважные три очка?

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Поединок "Черноморец" — "Заря" состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.

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