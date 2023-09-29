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Суд увеличил совладельцу Черноморца Кауфману залог до 159 млн грн

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Суд увеличил совладельцу Черноморца Кауфману залог до 159 млн грн

Фото из открытых источников

Новина українською

Совладельцу "Черноморца", одесскому бизнесмену Борису Кауфману, подозреваемому в создании преступной организации в Одессе, увеличили размер залога по этому делу на 30 миллионов гривен: со 129 до 159 миллионов гривен.

Читайте такжеСовладельца Черноморца Боруховича также арестовали по делу о незаконном завладении аэропортом Одесса

Об этом стало известно из решения Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября, текст которого был полностью опубликован 26 сентября.

По данным решения, Кауфман возбудил одно из возложенных на него обязательств, а именно запрет общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. В частности, в апреле-мае этого года бизнесмен встречался с одним из подозреваемых, еще с одним виделся в июне.

Прокуратура сначала просила увеличить размер залога до 517 миллионов гривен, однако стороны пришли к согласию по взысканию 20 миллионов в пользу государства и увеличению залога на 30 миллионов.

Как отмечается в судебном решении, залог при Борисе Кауфмане внесло ООО "Тедис Украина", конечным бенефициарным владельцем которого является он сам.

Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Также в деле фигурируют бывший мэр Одессы Алексей Костусев и один из его экс-заместителей.

По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.

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В статье: Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Источник:
Слово і діло

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