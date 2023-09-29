Суд увеличил совладельцу Черноморца Кауфману залог до 159 млн грн

Совладельцу " Черноморца ", одесскому бизнесмену Борису Кауфману, подозреваемому в создании преступной организации в Одессе, увеличили размер залога по этому делу на 30 миллионов гривен: со 129 до 159 миллионов гривен.

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Об этом стало известно из решения Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября, текст которого был полностью опубликован 26 сентября.

По данным решения, Кауфман возбудил одно из возложенных на него обязательств, а именно запрет общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. В частности, в апреле-мае этого года бизнесмен встречался с одним из подозреваемых, еще с одним виделся в июне.

Прокуратура сначала просила увеличить размер залога до 517 миллионов гривен, однако стороны пришли к согласию по взысканию 20 миллионов в пользу государства и увеличению залога на 30 миллионов.

Как отмечается в судебном решении, залог при Борисе Кауфмане внесло ООО "Тедис Украина", конечным бенефициарным владельцем которого является он сам.

Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Также в деле фигурируют бывший мэр Одессы Алексей Костусев и один из его экс-заместителей.

По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.