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Суд увеличил совладельцу Черноморца Кауфману залог до 159 млн грн
Он нарушил нарушил правила процессуального процесса
Фото из открытых источников
Совладельцу "
Об этом стало известно из решения Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября, текст которого был полностью опубликован 26 сентября.
По данным решения, Кауфман возбудил одно из возложенных на него обязательств, а именно запрет общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. В частности, в апреле-мае этого года бизнесмен встречался с одним из подозреваемых, еще с одним виделся в июне.
Прокуратура сначала просила увеличить размер залога до 517 миллионов гривен, однако стороны пришли к согласию по взысканию 20 миллионов в пользу государства и увеличению залога на 30 миллионов.
Как отмечается в судебном решении, залог при Борисе Кауфмане внесло ООО "Тедис Украина", конечным бенефициарным владельцем которого является он сам.
Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.
Также в деле фигурируют бывший мэр Одессы Алексей Костусев и один из его экс-заместителей.
По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.
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