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Металлист 1925 проведет серию благотворительных аукционов. Первый лот – сувенирная яхта. ФОТО

Премьер-лига
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Хорошая идея от харьковчан

Металлист 1925 проведет серию благотворительных аукционов. Первый лот – сувенирная яхта. ФОТО

worthavenueyachts.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о проведении серии аукционов, средства от которых будут направлены на закупку инвентаря для военно-медицинского клинического центра Северного региона. Аукционы проведет клубный магазин харьковчан.

Первый лот – сувенирная модель яхты, уже выставлен на торги – этот аукцион продлится до конца суток 10 октября

По словам организаторов, яхта, должна напоминать победителю, что он был первым в этой истории.

На следующей неделе клуб запустим серию аукционов с игровой формой (футболка+шорты), в которой играли игроки команды в прошлом сезоне.

Металлист 1925 проведет серию благотворительных аукционов. Первый лот – сувенирная яхта. ФОТО - изображение 1
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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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