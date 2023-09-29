Металлист 1925 проведет серию благотворительных аукционов. Первый лот – сувенирная яхта. ФОТО

" Металлист 1925 " объявил о проведении серии аукционов, средства от которых будут направлены на закупку инвентаря для военно-медицинского клинического центра Северного региона. Аукционы проведет клубный магазин харьковчан.

Первый лот – сувенирная модель яхты, уже выставлен на торги – этот аукцион продлится до конца суток 10 октября

По словам организаторов, яхта, должна напоминать победителю, что он был первым в этой истории.

На следующей неделе клуб запустим серию аукционов с игровой формой (футболка+шорты), в которой играли игроки команды в прошлом сезоне.