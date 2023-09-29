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Металлист 1925 проведет серию благотворительных аукционов. Первый лот – сувенирная яхта. ФОТО
Хорошая идея от харьковчан
worthavenueyachts.com
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Первый лот – сувенирная модель яхты, уже выставлен на торги – этот аукцион продлится до конца суток 10 октября
По словам организаторов, яхта, должна напоминать победителю, что он был первым в этой истории.
На следующей неделе клуб запустим серию аукционов с игровой формой (футболка+шорты), в которой играли игроки команды в прошлом сезоне.
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