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Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Шахтер; Автор – неизвестен
UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".
Десятая команда первенства едет в гости к лидеру чемпионата. "Горняки" еще ни разу не проигрывали в текущем сезоне УПЛ. У "Ворсклы" – три победы при четырех поражениях. Что поможет полтавчанам организовать сенсацию? Или же "Шахтер" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 сентября – в 16:50 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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