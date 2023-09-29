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Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Фото: Шахтер; Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

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Десятая команда первенства едет в гости к лидеру чемпионата. "Горняки" еще ни разу не проигрывали в текущем сезоне УПЛ. У "Ворсклы" – три победы при четырех поражениях. Что поможет полтавчанам организовать сенсацию? Или же "Шахтер" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 сентября – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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