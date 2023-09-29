УАФ оштрафовала ЛНЗ, Полесье и Оболонь за болельщиков на трибунах

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал ЛНЗ, "Оболонь" и "Полесье" за присутствие болельщиков на матчах УПЛ .

ЛНЗ за присутствие фанатов на матче с "Динамо" оштрафован на 15 000 гривен. Также черкасскому клубу запретили использовать домашний стадион на два поединка условно.

"Оболонь" за повторное подобное нарушение (на этот раз в игре с "Вересом") заплатит 15 000 гривен.

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"Полесье" в матче с "Минаем" также нарушило требования уже во второй раз. Штраф – 25 000 гривен.

Традиционно все полученные средства УАФ перечислит на платформу United24.