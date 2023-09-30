  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Педриньо Азеведо и Сидклей признаны невиновными в деле о манипулировании результатами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Педриньо Азеведо и Сидклей признаны невиновными в деле о манипулировании результатами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Бразилии завершилось резонансное расследование

Педриньо Азеведо и Сидклей признаны невиновными в деле о манипулировании результатами

shakhtar.com

Новина українською

Пленум Высшего суда спортивной и футбольной юстиции Бразилии накануне вынес наказание девяти футболистам за участие в манипулировании результатами, которые случились в 2022 году.

Читайте такжеГорняк Педриньо Азеведо и динамовец Сидклей могут получить от 2-х до 6-ти лет тюрьмы за манипуляцию результатами

Большинство наказанных получили отстранение от футбола на срок от 360 до 720 суток, а также денежные штрафы.

В то же время три футболиста были полностью оправданы. К их числу принадлежит 21-летний левый защитник Педриньо, который летом нынешнего года перешел в "Шахтер", а также 30-летний экс-бек "Динамо" Сидклей, ныне играющий в Греции за "Ламию".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Педриньо подозревали в том, что он специально получил желтую карточку, на что были приняты существенные суммы ставок. По неофициальной информации, адвокату защитника удалось убедить судей в том, что Педриньо стал жертвой игры одного из агентов, который фактически использовал фулбека "в темную".

Суд первой инстанции ранее также признал Педриньо невиновным, но прокуратура настояла на том, чтобы решение было пересмотрено в Высшем суде спортивной и футбольной юстиции Бразилии.

По теме
yellow-arrow
Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.09.2023
yellow-arrow
Суд увеличил совладельцу Черноморца Кауфману залог до 159 млн грн
yellow-arrow
Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сидклей Педриньо Азеведо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 00:27
из-за этого он не играл и не тренировался с шахтёром?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде