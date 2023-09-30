Педриньо Азеведо и Сидклей признаны невиновными в деле о манипулировании результатами

Пленум Высшего суда спортивной и футбольной юстиции Бразилии накануне вынес наказание девяти футболистам за участие в манипулировании результатами, которые случились в 2022 году.

Большинство наказанных получили отстранение от футбола на срок от 360 до 720 суток, а также денежные штрафы.

В то же время три футболиста были полностью оправданы. К их числу принадлежит 21-летний левый защитник Педриньо, который летом нынешнего года перешел в "Шахтер", а также 30-летний экс-бек "Динамо" Сидклей, ныне играющий в Греции за "Ламию".

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Напомним, что Педриньо подозревали в том, что он специально получил желтую карточку, на что были приняты существенные суммы ставок. По неофициальной информации, адвокату защитника удалось убедить судей в том, что Педриньо стал жертвой игры одного из агентов, который фактически использовал фулбека "в темную".

Суд первой инстанции ранее также признал Педриньо невиновным, но прокуратура настояла на том, чтобы решение было пересмотрено в Высшем суде спортивной и футбольной юстиции Бразилии.