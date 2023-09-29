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Верес - ЛНЗ: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Верес – ЛНЗ, УПЛ, 30 сентября 2023
ФК "Верес" / Автор невідомий
“Верес” покинул общий пул УПЛ и решил транслировать домашние матчи УПЛ на своем ютуб-канале. Чтобы посмотреть матч с “ЛНЗ” нужно стать спонсором ютуб-канала “Вереса”.
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Смотрите матч девятого тура УПЛ между "Верес" и ЛНЗ на официальном ютуб-канале "Вереса".
Начало матча – 15:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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