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Шахтер - Ворскла: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Шахтер Донецк
30 сентября действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" в рамках девятого тура УПЛ 2023/24 на "Арене Львов" будет принимать полтавскую "Ворсклу".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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