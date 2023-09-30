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Верес - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Верес - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Очень важный матч для обоих участников. Команды нацелены на сохранение прописки в УПЛ, но для этого им нужно набирать очки. Особенно в матчах с прямыми конкурентами.
"Верес" и ЛНЗ сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 15:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на YouTube по платной подписке (35 грн.).
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинская Премьер-лига, девятый тур
30 сентября 2023. Ровно, “Авангард”
“Верес” 15:00 “ЛНЗ”
Телетрансляция – Youtube
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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