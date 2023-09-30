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Черноморец - Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Черноморец - Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Скриншот: BurBuzz

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30 сентября в рамках девятого тура УПЛ 2023/24 одесский "Черноморец", который занимает третью позицию, в родных стенах будет принимать луганскую "Зарю", которая сейчас идет в зоне переходных матчей.

Перед этой игрой мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Заря (Луганск) Премьер-лига Черноморец (Одесса) УПЛ
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