Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Шахтер" идет на первом месте турнирной таблицы, но чувствует в спину дыхание преследователей. "Ворскла" – не среди них, хотя амбиции такие у полтавчан есть. Вот и увидим, подтвердятся ли они на поле.

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"Шахтер" и "Ворскла" сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на ОТТ-платформах, в частности, на MEGOGO.

УПЛ. Девятый тур. 30.09.2023

Львов. "Арена-Львов"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

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