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Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Шахтер - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" идет на первом месте турнирной таблицы, но чувствует в спину дыхание преследователей. "Ворскла" – не среди них, хотя амбиции такие у полтавчан есть. Вот и увидим, подтвердятся ли они на поле.
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"Шахтер" и "Ворскла" сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на ОТТ-платформах, в частности, на MEGOGO.
УПЛ. Девятый тур. 30.09.2023
Львов. "Арена-Львов"
Арбитр в поле – Виктор Копиевский
"Шахтер" 17:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
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