  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" идет на первом месте турнирной таблицы, но чувствует в спину дыхание преследователей. "Ворскла" – не среди них, хотя амбиции такие у полтавчан есть. Вот и увидим, подтвердятся ли они на поле.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" и "Ворскла" сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на ОТТ-платформах, в частности, на MEGOGO.

УПЛ. Девятый тур. 30.09.2023
Львов. "Арена-Львов"
Арбитр в поле – Виктор Копиевский

"Шахтер" 17:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Ворскла
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Кащук и Сикан в старте. Составы на матч Шахтер - Ворскла
yellow-arrow
Ризнык против старых знакомых. Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Ворскла
yellow-arrow
Верес - ЛНЗ: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде