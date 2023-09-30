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Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" предыдущий чемпионат закончила в топ-5, но сейчас, по состоянию на сегодняшний день, среди лидеров УПЛ находится "Черноморец". Он, вероятно, и будет фаворитом в матче 9-го тура. Точно известно одно – заруба ожидается знатная.

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"Черноморец" и "Заря" сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на ОТТ-платформах, в частности, на MEGOGO.

УПЛ. 9 тур

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле — Николай Балакин (Киев)

"Черноморец" 19:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

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Трансляція матчу Чорноморець - Зоря
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