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Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Черноморец - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Заря
"Заря" предыдущий чемпионат закончила в топ-5, но сейчас, по состоянию на сегодняшний день, среди лидеров УПЛ находится "Черноморец". Он, вероятно, и будет фаворитом в матче 9-го тура. Точно известно одно – заруба ожидается знатная.
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"Черноморец" и "Заря" сыграют между собой в субботу, 30-го сентября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на ОТТ-платформах, в частности, на MEGOGO.
УПЛ. 9 тур
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле — Николай Балакин (Киев)
"Черноморец" 19:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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