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Минай - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" и "Оболонь" на неделе провели свои матчи Кубка Украины, но контекст и итог для обеих команд оказался разным. Минайцы не основным составом и без главного тренера уступили "Виктории", а "пивовары" в классном стиле одолели "Динамо". И вот теперь классический "матч за шесть очков" между ними в чемпионате.
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Эта игра состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Ее в прямом эфире покажет YouTube-канал УПЛ ТВ. Также можно будет смотреть в свободном доступе на региональных телеканалах Общественного вещателя.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за матчем в текстовой онлайн-трансляции. Она состоится в матч-центре UA-Футбол >>>
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