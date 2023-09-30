Минай - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" и "Оболонь" на неделе провели свои матчи Кубка Украины, но контекст и итог для обеих команд оказался разным. Минайцы не основным составом и без главного тренера уступили "Виктории", а "пивовары" в классном стиле одолели "Динамо". И вот теперь классический "матч за шесть очков" между ними в чемпионате.

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Эта игра состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Ее в прямом эфире покажет YouTube-канал УПЛ ТВ. Также можно будет смотреть в свободном доступе на региональных телеканалах Общественного вещателя.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Минай - Оболонь Смотреть трансляцию

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