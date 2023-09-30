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Минай - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Минай - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Минай - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Оболонь" на неделе провели свои матчи Кубка Украины, но контекст и итог для обеих команд оказался разным. Минайцы не основным составом и без главного тренера уступили "Виктории", а "пивовары" в классном стиле одолели "Динамо". И вот теперь классический "матч за шесть очков" между ними в чемпионате.

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Эта игра состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Ее в прямом эфире покажет YouTube-канал УПЛ ТВ. Также можно будет смотреть в свободном доступе на региональных телеканалах Общественного вещателя.

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Трансляція матчу Минай - Оболонь
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за матчем в текстовой онлайн-трансляции. Она состоится в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Оболонь (Киев) ФК Минай
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