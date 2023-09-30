  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кащук и Сикан в старте. Составы на матч Шахтер - Ворскла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кащук и Сикан в старте. Составы на матч Шахтер - Ворскла

Премьер-лига
(1 голосов)

Ван Леувен и Скрипник назвали склады на земле

Кащук и Сикан в старте. Составы на матч Шахтер - Ворскла

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

В рамках 9-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против полтавской "Ворсклы". Начало встречи - 17:00.

Патрик ван Леувен и Виктор Скрипник определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кащук, Сикан.

Запасные: Рудько, Пузанков, Матвиенко, Конопля, Козик, Ракицкий, Эгиналду, Криськив, Швед, Очеретько, Назарина, Келси.

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук.

Запасные: Ермолов, Домолега, Изотов, Оденцов, Черныш, Тиагуиньо, Островский.

За ходом матча следите с помощью нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Ризнык против старых знакомых. Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Ворскла
yellow-arrow
Шахтер - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Верес - ЛНЗ: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде