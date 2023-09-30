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Кащук и Сикан в старте. Составы на матч Шахтер - Ворскла
Ван Леувен и Скрипник назвали склады на земле
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
В рамках 9-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против полтавской "Ворсклы". Начало встречи - 17:00.
Патрик ван Леувен и Виктор Скрипник определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.
Стартовый состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кащук, Сикан.
Запасные: Рудько, Пузанков, Матвиенко, Конопля, Козик, Ракицкий, Эгиналду, Криськив, Швед, Очеретько, Назарина, Келси.
Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук.
Запасные: Ермолов, Домолега, Изотов, Оденцов, Черныш, Тиагуиньо, Островский.
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