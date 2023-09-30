  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Верес - ЛНЗ 0:0. И удаление не помогло
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Верес - ЛНЗ 0:0. И удаление не помогло

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Верес не смог воспользоваться большинством

УПЛ. Верес - ЛНЗ 0:0. И удаление не помогло

Фото: Пресслужба ФК Верес/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "ЛНЗ" провели первый официальный матч между собой и эта игра, несмотря на отсутствие голов, запомнится. По разным причинам.

Игра с "ЛНЗ" была в спонсорском "пакете" к кубковой игре с "Шахтером" (0:3) в ютуб-канале "Вереса". Посмотрев две полные игры и заплатив 35 грн, болельщики ровенской команды не увидели ни одного гола. Не лучшая инвестиция.

Но могло ли быть иначе? Команда Сергея Лавриненко имеет огромные проблемы с созданием моментов. Даже играя в большинстве более 40 минут, "Верес" не смог создать похожее на хорошую комбинацию или полноценный голевой момент. За что должны платить болельщики?

О первом тайме можно ничего не говорить. Пасич едва поразил свою команду дальним выстрелом, у "Вереса" был потенциально опасный выход Гайдучика по флангу, но из офсайда.

Возможно что-то подобное мы увидели бы и после перерыва, но на 51-й минуте "ЛНЗ" остался в меньшинстве. Ярославу Козык посоветовали посмотреть на видео фол в центре поля, и рефери в конце концов увидел опасную игру в действиях Максима Лопыренка.

Игра изменилась – "Верес" получил больше свободы и возможностей, но не пользовался ими. Лучший шанс был после стандарта, но Кучеренко попал в стойку. Отчаянная попытка Сикейры заработать пенальти подвела черту попыткам "Вереса" хоть что-то создать у ворот новичка УПЛ. Решение пробить принял Свитюха в своем шансе, но на этот раз гостей уже спас Пеньков, который своевременно вышел из ворот.

"Вересу" крайне была нужна победа в этом матче, но команда Лавриненко остается с одним пунктом.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Верес" – "ЛНЗ" 0:0

"Верес": Паст – Балан (Гакман 46), Вовченко, Курко, Шевченко – Кучеренко, Станислав Шарай (Свитюха 71) – Кучеров, Кухарук (Сикейра 63), Гайдучик – Марусич (Владислав Шарай 71)

"ЛНЗ": Пеньков – Норенков, Калюжный, Лопыренок, Селин, Стасюк – Олейник (Муравский 55), Пасич (Тарасенко 90+5), Калюжный, Бойко, Наумец (Шестаков 68) – Прядун (Хобленко 54)

Предупреждения: Шарай 22 – Калюжный 19, Пасич 78

Удаление: Лопыренок 51

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
yellow-arrow
Защитник Вереса: Результат матча с ЛНЗ разочаровал больше, чем игра
yellow-arrow
Дулуб: Чтобы забить Вересу нам не хватило мастерства и страсти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) УПЛ ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
30.09.2023 в 18:13
Грали , як уміють.Може не так швидко, як в АПЛ, а помилки в завершенні атак, майже такі як в АПЛ. Гра на рівних. Напруга відчуваляся.
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 17:23
с такой игрой надеин много заработает?много желающих смотреть это ....за 35 гривен?
Ответить
0
-1
старий фан (Рівне)
30.09.2023 в 17:05
Рівень футболу - колгоспний. Головна мета обох команд - не пропустити. А голи забивати не вміють.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде