УПЛ. Верес - ЛНЗ 0:0. И удаление не помогло

"Верес" и "ЛНЗ" провели первый официальный матч между собой и эта игра, несмотря на отсутствие голов, запомнится. По разным причинам.

Игра с "ЛНЗ" была в спонсорском "пакете" к кубковой игре с "Шахтером" (0:3) в ютуб-канале "Вереса". Посмотрев две полные игры и заплатив 35 грн, болельщики ровенской команды не увидели ни одного гола. Не лучшая инвестиция.

Но могло ли быть иначе? Команда Сергея Лавриненко имеет огромные проблемы с созданием моментов. Даже играя в большинстве более 40 минут, "Верес" не смог создать похожее на хорошую комбинацию или полноценный голевой момент. За что должны платить болельщики?

О первом тайме можно ничего не говорить. Пасич едва поразил свою команду дальним выстрелом, у "Вереса" был потенциально опасный выход Гайдучика по флангу, но из офсайда.

Возможно что-то подобное мы увидели бы и после перерыва, но на 51-й минуте "ЛНЗ" остался в меньшинстве. Ярославу Козык посоветовали посмотреть на видео фол в центре поля, и рефери в конце концов увидел опасную игру в действиях Максима Лопыренка.

Игра изменилась – "Верес" получил больше свободы и возможностей, но не пользовался ими. Лучший шанс был после стандарта, но Кучеренко попал в стойку. Отчаянная попытка Сикейры заработать пенальти подвела черту попыткам "Вереса" хоть что-то создать у ворот новичка УПЛ. Решение пробить принял Свитюха в своем шансе, но на этот раз гостей уже спас Пеньков, который своевременно вышел из ворот.

"Вересу" крайне была нужна победа в этом матче, но команда Лавриненко остается с одним пунктом.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Верес" – "ЛНЗ" 0:0

"Верес": Паст – Балан (Гакман 46), Вовченко, Курко, Шевченко – Кучеренко, Станислав Шарай (Свитюха 71) – Кучеров, Кухарук (Сикейра 63), Гайдучик – Марусич (Владислав Шарай 71)

"ЛНЗ": Пеньков – Норенков, Калюжный, Лопыренок, Селин, Стасюк – Олейник (Муравский 55), Пасич (Тарасенко 90+5), Калюжный, Бойко, Наумец (Шестаков 68) – Прядун (Хобленко 54)

Предупреждения: Шарай 22 – Калюжный 19, Пасич 78

Удаление: Лопыренок 51