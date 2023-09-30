Дулуб: Чтобы забить Вересу нам не хватило мастерства и страсти

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью с ровенским "Вересом" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Верес" очень организованная команда. У нас перед самой игрой были тактические задания, чтобы понять, как играть против соперника. Для того чтобы забить нам не хватило мастерства и страсти.

Удаление 100% повлияло на игру, потому что мы остались в меньшинстве. Принятие решений - это дело арбитра", - рассказал наставник черкасской команды.