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Дулуб: Чтобы забить Вересу нам не хватило мастерства и страсти
Наставник ЛНЗ о ничьей с ривненской командой
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал
"Верес" очень организованная команда. У нас перед самой игрой были тактические задания, чтобы понять, как играть против соперника. Для того чтобы забить нам не хватило мастерства и страсти.
Удаление 100% повлияло на игру, потому что мы остались в меньшинстве. Принятие решений - это дело арбитра", - рассказал наставник черкасской команды.
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Источник:УПЛ ТБ
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