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Дулуб: Чтобы забить Вересу нам не хватило мастерства и страсти

Премьер-лига
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Наставник ЛНЗ о ничьей с ривненской командой

Дулуб: Чтобы забить Вересу нам не хватило мастерства и страсти

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью с ровенским "Вересом" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Верес" очень организованная команда. У нас перед самой игрой были тактические задания, чтобы понять, как играть против соперника. Для того чтобы забить нам не хватило мастерства и страсти.

Удаление 100% повлияло на игру, потому что мы остались в меньшинстве. Принятие решений - это дело арбитра", - рассказал наставник черкасской команды.

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ

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