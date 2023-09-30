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Защитник Вереса: Результат матча с ЛНЗ разочаровал больше, чем игра

Премьер-лига
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Вовченко о ничьей с новичком УПЛ

Защитник Вереса: Результат матча с ЛНЗ разочаровал больше, чем игра

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник ровенского "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал ничью с ЛНЗ в рамках 9-го тура УПЛ.

"Мы играли на победу. Эмоции негативные. Хорошо только то, что мы сыграли на ноль второй матч подряд. Хотели победить, потому что мы играли дома.

Результат разочаровал больше, чем игра. Играли более-менее неплохо. Создавали момент, но мяч почему-то не шел в ворота.

В частности, у меня был момент, когда головой попал в стойку. У Дениса Свитюхи был выход один на один. У Яго был момент, когда он мог бить, но решил упасть и заработать пенальти. Судья почему-то не назначил", - рассказал Семен.

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы) Семен Вовченко
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Источник:
УПЛ ТБ

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