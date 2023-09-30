Колос — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" крайне удачно выступает во всех турнирах и продолжает радовать этим болельщиков. Однако подопечных Юрия Калитвинцева ждет непростой выезд в Ковалевку, где часто теряли очки соперники любого калибра. Удастся ли "полищукам" завоевать важные три очка или же это сделают хозяева поля?

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Поединок "Колос" — "Полесье" состоится в воскресенье, 1 октября, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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