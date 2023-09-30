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Колос — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Колос — Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 1 октября

Колос — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Полесье" крайне удачно выступает во всех турнирах и продолжает радовать этим болельщиков. Однако подопечных Юрия Калитвинцева ждет непростой выезд в Ковалевку, где часто теряли очки соперники любого калибра. Удастся ли "полищукам" завоевать важные три очка или же это сделают хозяева поля?

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Поединок "Колос" — "Полесье" состоится в воскресенье, 1 октября, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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Трансляция матча Колос — Полесье
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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