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УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Еще один провал чемпиона

УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний матч между "Шахтером" и "Ворсклой" закончился победой Полтавы 2:1. Но тогда контекст был совсем другой. Команда Скрипника тогда мчалась в Лигу конференций, а "горнякам" уже ничего не было нужно. Сейчас – совсем другая ситуация. "Ворскла" в таблице находится не на видных местах, а "Шахтер" хоть и лидирует – испытывает немало проблем.

Проблемами, в частности, закончился матч предыдущего тура с "Рухом". Так что сегодня "горняки" вроде как должны были излучать спортивную злость, но излучали в первом тайме только сумбур. Да, были атаки, были попытки. Но без четкости, присущей чемпиону.

Началось все именно с момента "Шахтера", но после прострела Кащука мяч так и не дошел до Сикана. Позже уже сам Кащук бил с острого угла, но Исенко был на месте. У "Ворсклы" в течение того периода своим ударом взорвался Кане. Тоже все спокойно для вратаря.

Из рисунка игры не следовало, что обязательно кто-то из соперников забьет до перерыва. Но сыграли роль личные ошибки. Пошла подача со стандарта на дальнюю штангу ворот "Шахтера" на Хрипчука, тот сбросил дальше в гущу игроков, Мироши ошибся и позволил Степанюку занять выгодную позицию. Своего партнера пытался подстраховать Чигринский, который и врезал нападающему "Ворсклы" по ноге. Справедливый пенальти реализовал Скляр.

После того "Ворскла" очень глубоко села на свою половину поля. А "Шахтер" не повышал темп, поэтому упирался в стену. Шанс мог возникнуть, когда ошибся Исенко, но Зубком не смог воспользоваться ситуацией. Закончился тайм еще одним моментом с участием Зубкова – теперь он открывался под передачу Судакова, но нет.

После перерыва было немного веселее. Активизировался "Шахтер", а "Ворскла" сконцентрировалась на контратаках. После одной из таких дальним ударом мог забить Степанюк. Но не забил, за что поплатилась его команда. "Шахтер" быстро перешел на чужую половину поля, Сикан сбросил от центра в зону правого вингера, Зубков очень сильно и точно пробил в ближайший угол – 1:1.

Хороший момент, но он не был определяющим. Вернее, не был стержневым. Сразу после этого чудом не забил Нестеренко, которого лицом к лицу с вратарем вывел Челядин. Игрок "Ворсклы" уже и Ризныка обыграл, но в ближний угол, который хаотично прикрывал Гочолейшвили, не попал. Удивительный промах.

Впоследствии такой же будет у Кащука у противоположных ворот, но после офсайда. Команды обменялись голами, а затем обменялись потерянными шансами. Ничейная игра? Все шло к этому.

Но "Ворсклу" очень коробил тот упущенный Нестернком момент… и его удалось компенсировать. Символично, что забил тот же игрок: на этот раз невозможно было не попасть с нескольких метров на пустые ворота после прострела Пердуты. На тренерах и игроках "Шахтера" не было лица – 1:2.

А у футболистов на поле не было идей. Дальний удар Ракицкого – это хорошо, но мало. Все в итоге пришло к болезненному поражению, которое после всех предыдущих неудач "Шахтера" поднимает логичный вопрос: а что происходит? Чемпион точно не ошибся с тренерскими перестройками в межсезонье? Что сказать-то хотели?

УПЛ. Девятый тур
30.09.2023. Львов. "Арена-Львов"
"Шахтер" – "Ворскла" 1:2
Голы: Зубков 57 – Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71

"Шахтер": Ризнык - Гочолейшвили (Келси 83), Чигринский (Ракицкий 46), Мироши, Азаров - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Крысков 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сикан

"Ворскла": Исенко – Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черныш 79) – Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук – Степанюк

Предупреждение: Степаненко 59

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (40)
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aleks68
30.09.2023 в 19:45
уже был и жажей и студентом.не трожь дерьмо вонять не будет.это о тебе
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0
0
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:31
..... жажа в новом лице?тебя ж ....за километр видно
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 19:46
алени! кащук со своей жвачкой, как дебил: в атаке провалился, а догонять другие должны? мироша этот стрёмный - из-за него до пеналя дошло. короче, гнать флегматика и с ним вместе половину команды, а то в каждой игре новый стартовый состав - как он хочет игру строить?
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0
-1
aleks68
30.09.2023 в 19:43
надеюсь у руководства шахтера хватит смелости признать свою ошибку и принять правильное решение.ван леувена увы нужно убирать.так бывает..хуже не будет.
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+2
-1
urik (Кривой Рог)
30.09.2023 в 19:38
Я вважаю що причина такої гри Шахтаря не стільки в тренерському складі , як у виконавцях. Почитайте коментар Сабо після гри Динамо- Оболонь, там все чітко сказано про рівень наших виконавців. Ні прийняти, ні віддати , немає іскорки в оцах, на ногах гирі... Тут і Гвардіола нічого з таким матеріалом не вдіє. Одне радує, що дійсно результат кожного матчу не передбачувальний. На тому й заспокоїмось , не ображайте один одного. А Ворсклі ці три бали були потрібніші , хоча команда розібрана , але огризнулись. Молодці. Вітаю !
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 19:48
о "мастерстве" украинских игроков я говорю уже много лет, но нет же - подавай вам отечественное. а если оно деревянное? как оно играть будет против иностранцев, у которых и техника, и физика, и менталитет на два порядка выше?
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0
0
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 19:36
тынц тынц тынц ШШШшшаааа???
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0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.09.2023 в 19:22
Вітаю Ворсклу з перемогою, а також всю притомну частину українських вболівальників!
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+3
-4
жека-киев (биг виладж)
30.09.2023 в 19:38
да притомні, вони дуже люблять, коли наші в первом раунді від якихось обсосів в єврокубках вилітають. в цьому Ворскла неперевершина
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+2
0
avatar
Manowar (Харьков)
30.09.2023 в 19:22
Я так и не понял почему ракицкий играл? У него же красная была..
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0
0
Геродот (Винница)
30.09.2023 в 19:28
У него одна игра по дисквалификации - условно. А вторую он отбыл в игре на кубок
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2023 в 19:19
Вперше в житті, в цій парі вболівав за Шахту.3й раз підряд, полтавський Колгоспник, в єврокубки пускати не можна.І тут... як так? Як я і передбачав, ВанЛувен покаже Ахметову, який класний тренер, був Йовічевіч.
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+1
-3
megrivan (Курячі Лози)
30.09.2023 в 19:16
Після гри з "Рухом" я писав, що гравці "Шахтаря" не виглядають класом набагато вище, ніж інші команди. Я також писав, що в нашому сьогоднішньому чемпіонаті будь-хто може виграти у будь-кого. Сьогоднішня гра - підтвердження моїх слів. Що стосується тренера, моя порада вболівальникам "Шахтаря": беріть когось із динамівським серцем.
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2023 в 19:22
Та нє. Центр поля в Шахти на 2 голови краще.
Ответить
0
-1
megrivan (Курячі Лози)
30.09.2023 в 19:23
Тільки Судаков. Ну, ще Степаненко. Цього виявилось мало.
+1
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2023 в 19:35
не кажу шо то суперзвьозди, але Бондаренко Кащук, Зубков, теж на порядок краще своїх візаві. І ті шо на заміну вийшли, теж для Ворскли - космос. А то шо він нормальних захисників на лавці лишив а випусти шо попало, то то вже його проблеми, головне шо вони є в команді.
0
0
Кудесник (Луганск - Украина)
30.09.2023 в 19:06
Какую команду Шахтер планирует развалить следующую? Раньше они выкупали игроков, которые в играх с ними переходили несколько раз центр поля (не говоря уже, если гол им забивали). И сразу в аренду, даже той же команде, чтобы в следующей игре он уже не выходил и центр поля не переходил. Теперь за тренерами охотятся... Берегись, Кривбасс.
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+4
-1
tolina-ystas (Краматорск)
30.09.2023 в 19:04
Оче редное и опять неожиданное безобразие вместо игры.Этот тренер ведет команду к полному краху.В данном случае даже обьяснение по поводу отсутствия нужных легионеров не прокатит,поскольку все ошибки по игре были чисто тренерские.По составу на скамейке Крыскив,Назарина,Ракитский,Конопля,Швед.Это пол команды и это те кто сейчас должен делать игру.Зачем вообще нужны эти грузины на флангах обороны.Они ни в обороне ни в нападении ничего из себя не представляют.Болелы Шахтёра надеются ,завтра тренерский стул будет временно свободен!
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+3
0
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:10
надеюсь до ахметова дойдёт.сам этот голландский .....не уйдёт.
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+2
-2
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 18:59
слов нет.гнать этого голландского "гения".и чем быстрей тем лучше.не ждать матча в бельгии.пусть тренирует пока тот же срна.хуже не будет.и ....сикана на лавку-нввсегда.и плевать что других форвардов нет."спасибо"руководству клуба за этого тренера-балабола и "нужные"трансферы-пенёк чигринский тому подтверждение.
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+3
-4
avatar
scorpius (Ck)
30.09.2023 в 18:58
Это провал. Команда полностью разбалансирована, контроля мяча нет и в помине. Всё что нарабатывал Йовичевич полностью разрушено, а новой "улучшенной" модели игры не видать и близко. Куча грубых ошибок от защиты до атаки, разрывы между линиями при обороне. На лавке уже невооруженным глазом просматривается гнетущая атмосфера, Зубков даже голу не радовался толком. За ЛЧ даже думать не хочется. Похоже, что Леувен эту осень-зиму может не пережить в команде. Ну и уже практически точно, что в у нас ожидается смена чемпиона.
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0
0
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:01
какая зима?чем быстрей уберут тем лучше.недаром эти слухи о тренере фейенорда.и палкина заодно под зад коленом.
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+3
-2
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scorpius (Ck)
30.09.2023 в 19:05
Я только за, но посреди сезона адекватный тренер сюда не приедет, и Йову уже не вернуть, там контракт с арабами.
+2
0
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:07
если захотят найдут кого-нибудь нормального.ахметову нужно признать ошибку и сказать прощай
+1
-2
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:05
и ещё-кто у него в помощника?чижов.вспомни какой это был защитник.вот и все вопросы.а мы чего-то ждем
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 19:49
чижов - телега деревянная
0
0
Кудесник (Луганск - Украина)
30.09.2023 в 18:58
Результатом полностью удовлетворен, футбольная карма заработала.
Ответить
+5
-2
Romerik (YNWA)
30.09.2023 в 18:57
Голандець не дотягне до зими з такою грою і результатами. 100%. Який там далі вектор? Іспанський...
Ответить
+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.09.2023 в 18:57
Що ж буде у Лізі Чемпіонів? Навіть страшно подумати. Який там "рекорд" "Динамо"? Вісімнадцять пропущених у шести матчах? З такою грою і до побиття рекорду недалеко...
Ответить
+3
-1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
30.09.2023 в 18:56
Це той випадок, коли з дитинства за "Ворсклу"! "Кривбас" - чемпіон!
Ответить
+3
-1
Консул (Звягель )
30.09.2023 в 18:56
Шахтар йде на дно
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+3
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.09.2023 в 19:25
З нього фальшива позолота сходить.
Ответить
+1
-3
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:32
как там помойка динамо?
+1
-1
Море23 (Одесса)
30.09.2023 в 18:54
Тренер Шахтера на зарплате у Суркиса ? Иначе я не могу понять что он делает. Каждый раз ставит самых бездарных игроков двух грузин и Резника и не когда их не меняет. Зато как только Шахтер забивает он тут меняет самых сильных. Меняет Судакова и Кащука. В прошлом матче поменял вообще Судакова крискива Зубкова . если Шахтёр займет хотя бы то 4 место в этом чемпионате то это будет ещё норм . с таким тренером как бы в Еврокубке вообще попасть в этом сезоне. Хочу Барселона Шахтер 7 :0
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+2
-4
shura73 (угледар)
30.09.2023 в 19:13
посмотрим как отреагирует руководство клуба
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+2
0
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Djon (Україна)
30.09.2023 в 19:32
Во дурне. Для чого тут Суркіс?
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0
0
avatar
Djon (Україна)
30.09.2023 в 19:33
А якщо щось не можешь зрозуміти, так це від недостатку розуму.
Ответить
0
-2
SSFC (Белозерье)
30.09.2023 в 18:53
Нікого не вилучили, припускаю лівий пенальті, але...упс, а що трапилось?
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0
0
Не люблю футбол (Хорол)
30.09.2023 в 18:52
Ворскла,а в Діли не могли виграти так?
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+5
-3
Не чесний президент (Полтава)
30.09.2023 в 19:16
Та годі вже срати, земляче! Порадуйся за хлопців!
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0
-2

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