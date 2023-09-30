УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?

Последний матч между "Шахтером" и "Ворсклой" закончился победой Полтавы 2:1. Но тогда контекст был совсем другой. Команда Скрипника тогда мчалась в Лигу конференций, а "горнякам" уже ничего не было нужно. Сейчас – совсем другая ситуация. "Ворскла" в таблице находится не на видных местах, а "Шахтер" хоть и лидирует – испытывает немало проблем.

Проблемами, в частности, закончился матч предыдущего тура с "Рухом". Так что сегодня "горняки" вроде как должны были излучать спортивную злость, но излучали в первом тайме только сумбур. Да, были атаки, были попытки. Но без четкости, присущей чемпиону.

Началось все именно с момента "Шахтера", но после прострела Кащука мяч так и не дошел до Сикана. Позже уже сам Кащук бил с острого угла, но Исенко был на месте. У "Ворсклы" в течение того периода своим ударом взорвался Кане. Тоже все спокойно для вратаря.

Из рисунка игры не следовало, что обязательно кто-то из соперников забьет до перерыва. Но сыграли роль личные ошибки. Пошла подача со стандарта на дальнюю штангу ворот "Шахтера" на Хрипчука, тот сбросил дальше в гущу игроков, Мироши ошибся и позволил Степанюку занять выгодную позицию. Своего партнера пытался подстраховать Чигринский, который и врезал нападающему "Ворсклы" по ноге. Справедливый пенальти реализовал Скляр.

После того "Ворскла" очень глубоко села на свою половину поля. А "Шахтер" не повышал темп, поэтому упирался в стену. Шанс мог возникнуть, когда ошибся Исенко, но Зубком не смог воспользоваться ситуацией. Закончился тайм еще одним моментом с участием Зубкова – теперь он открывался под передачу Судакова, но нет.

После перерыва было немного веселее. Активизировался "Шахтер", а "Ворскла" сконцентрировалась на контратаках. После одной из таких дальним ударом мог забить Степанюк. Но не забил, за что поплатилась его команда. "Шахтер" быстро перешел на чужую половину поля, Сикан сбросил от центра в зону правого вингера, Зубков очень сильно и точно пробил в ближайший угол – 1:1.

Хороший момент, но он не был определяющим. Вернее, не был стержневым. Сразу после этого чудом не забил Нестеренко, которого лицом к лицу с вратарем вывел Челядин. Игрок "Ворсклы" уже и Ризныка обыграл, но в ближний угол, который хаотично прикрывал Гочолейшвили, не попал. Удивительный промах.

Впоследствии такой же будет у Кащука у противоположных ворот, но после офсайда. Команды обменялись голами, а затем обменялись потерянными шансами. Ничейная игра? Все шло к этому.

Но "Ворсклу" очень коробил тот упущенный Нестернком момент… и его удалось компенсировать. Символично, что забил тот же игрок: на этот раз невозможно было не попасть с нескольких метров на пустые ворота после прострела Пердуты. На тренерах и игроках "Шахтера" не было лица – 1:2.

А у футболистов на поле не было идей. Дальний удар Ракицкого – это хорошо, но мало. Все в итоге пришло к болезненному поражению, которое после всех предыдущих неудач "Шахтера" поднимает логичный вопрос: а что происходит? Чемпион точно не ошибся с тренерскими перестройками в межсезонье? Что сказать-то хотели?

УПЛ. Девятый тур

30.09.2023. Львов. "Арена-Львов"

"Шахтер" – "Ворскла" 1:2

Голы: Зубков 57 – Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71

"Шахтер": Ризнык - Гочолейшвили (Келси 83), Чигринский (Ракицкий 46), Мироши, Азаров - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Крысков 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сикан

"Ворскла": Исенко – Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черныш 79) – Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук – Степанюк

Предупреждение: Степаненко 59