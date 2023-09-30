УПЛ. Черноморец — Заря 0:0. Исторической победы не вышло

Одесситы получили возможность впервые за 10 лет обыграть "Зарю" на своем поле. Болельщики помнят классные голы Франка Джа Джедже и Сито Риеры в сентябре 2013-го, поэтому сегодняшний поединок имел еще и историческое значение (в дополнение к турнирному).

Сразу же понравилось, с каким настроением играли луганчане. Они не боялись идти вперед и беспокоить Варакуту. У них было гораздо больше времени на подготовку к матчу, потому что свой кубковый поединок "Заря" сыграет в начале октября. Это позволило внимательнее присмотреться к "Черноморцу" и, вполне вероятно, скомпоновать план на игру. И именно луганчане получили первый момент — Герреро провел мяч в ворота, однако подыграл себе рукой после принятия передачи. Николай Балакин не смотрел VAR, ведь здесь все было очевидно.

Однако довольно быстро поступил ответ от гостей: Иеде выиграл борьбу на ближней штанге и переправил мяч к партнерам, но никто не успел на передачу. В дальнейшем особенно искрила связка Васильев-Штогрин, хоть и без результата. Роман Григорчук очень злился из-за каждой неудачи, но это была справедливая и искренняя реакция. Со стороны "Зари" отметим пару Кирюханцев-Герреро. Они помогли получить важный зачетный пункт в Лиге Конференций, поэтому от них также ожидали конструктива.

Первая половина в целом проходила довольно вязко, из острых моментов можно отметить лишь стеночку Нагнойного и Герреро и проигрыш дуэли с Варакутой от 10-го номера гостей. Был и определенный артистизм со стороны хозяев поля: Дада Бельмонте заработал "горчичник" за симуляцию. До свистка также могли быть неприятности в штрафной зоне "черно-белых" — во время борьбы были нарушены правила и Балакин имел подозрение на пенальти. Но после нескольких минут просмотра VAR игра продолжилась. И протянулась вплоть до свистка на перерыв.

Во втором тайме обе тренерские команды не прибавляли скоростей. При этом значительно опаснее действовали луганчане, тогда как от "моряков" атак не было заметно до 59-й минуты. Именно тогда Вакула широкими шагами (вполне в стиле Максима Брагару) прошел к воротам Турбаевского, однако пробил прямо в руки киперу. Но через 2 минуты момент имел уже и сам Брагару.

Опасность от "Зари" появилась лишь на 73-й минуте: Яцык со штрафного пробил прямо в перекладину. Несколько позже он попытался забить еще раз после разгона контратаки и мяч прошел очень близко к стойке после отскока от Варакуты. Однако самым горячим был конец основного времени: Венделл создал хороший момент для Волошина, но Викентий в решающий момент начал терять равновесие и пробил прямо в Варакуту. После этого были также попытки забить у Васильева и Герреро, но все это так и не получило никакого результата.

Уже сформировалась традиция, что в матчах "Черноморца" результат второго тайма всегда повторяет результат тайма первого. Так произошло и на этот раз. Исторической победы достичь не удалось, как и выйти на первое место в режиме Live после поражения "Шахтера". Но "Заря" добыла важный зачетный пункт. В любом случае, героем матча и героем сердец болельщиков снова стал Варакута.

фото: пресслужба ФК "Черноморец"

УПЛ. Девятый тур

30.09.2023. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" – "Заря" 0:0

"Черноморец": Варакута, Дада (Авагимян 69), Брагару, Вакула (Бойчук 69), Васильев, Ермаков, Иеде (Бадибанга 69), Путря, Салюк, Шпорн, Штогрин (Хадида 81)

"Заря": Турбаевский, Антюх (Данченко 85), Вантух, Герреро, Горбач (Волошин 80), Джордан, Кирюханцев, Мишнёв (Головкин 85), Нагнойный (Венделл 80), Снурницын, Яцык

Предупреждение: Дада 35