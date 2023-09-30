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Сильнейшего не выявили, голов не забивали. Верес - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча
Верес - ЛНЗ ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Пресслужба ФК Верес/Автор - невідомий
В рамках 9-го тура УПЛ "Верес" принимал "ЛНЗ". Сильнейшего не выявили, голов не забивали.
Несмотря на удаление игрока черкасского клуба, хозяева не смогли найти моменты, чтобы открыть счет.
Обе команды идут в нижней части таблицы. "Верес" занимает 13-ю строчку с 6-ю баллами, "ЛНЗ" 11-ю с 8-ю очками.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
Удаление: Лопырёнок 51
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