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Сильнейшего не выявили, голов не забивали. Верес - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Верес - ЛНЗ ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Сильнейшего не выявили, голов не забивали. Верес - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

Фото: Пресслужба ФК Верес/Автор - невідомий

Новина українською

В рамках 9-го тура УПЛ "Верес" принимал "ЛНЗ". Сильнейшего не выявили, голов не забивали.

Несмотря на удаление игрока черкасского клуба, хозяева не смогли найти моменты, чтобы открыть счет.

Обе команды идут в нижней части таблицы. "Верес" занимает 13-ю строчку с 6-ю баллами, "ЛНЗ" 11-ю с 8-ю очками.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Верес" - "ЛНЗ" 0:0

Удаление: Лопырёнок 51

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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