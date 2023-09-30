Сильнейшего не выявили, голов не забивали. Верес - ЛНЗ 0:0. Видеообзор матча

В рамках 9-го тура УПЛ "Верес" принимал "ЛНЗ". Сильнейшего не выявили, голов не забивали.

Несмотря на удаление игрока черкасского клуба, хозяева не смогли найти моменты, чтобы открыть счет.

Обе команды идут в нижней части таблицы. "Верес" занимает 13-ю строчку с 6-ю баллами, "ЛНЗ" 11-ю с 8-ю очками.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Верес" - "ЛНЗ" 0:0

Удаление: Лопырёнок 51