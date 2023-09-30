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Ван Леувен: Это наша проблема, что мы не смогли реализовать моменты, которые создали
Наставник "горняков" о поражении от команды Скрипника
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал
"Мы имели неплохие шансы в начале матча. В частности, 2 момента было у Кащука еще до того, как у "Ворсклы" появились реальные возможности. Мы имели эти шансы реализовать. Я не понимаю, почему так получилось.
Это наша проблема, что мы не смогли реализовать моменты, которые создали. Мы всегда думаем, что будет еще и другой шанс забить гол. Должны быть более профессиональными.
Мы получили пенальти в очень простой ситуации сфолив в штрафной площадке. Затем мы сравняли счет, были хорошие возможности забить еще раз. В конце матча вышел еще один форвард, Келси, но мы не пользовались возможностью больше играть вперед", - рассказал наставник "горняков".
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