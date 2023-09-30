Подножка от Полтавы. Шахтер - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Без сенсаций в УПЛ не обойтись. На этот раз полтавская "Ворскла" обыграла действующего чемпиона страны. Гости открыли счет, усилиями Скляра, который реализовал пенальти. Во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет, забил Зубков.

Но донецкому клубу не суждено было взять очки. Нестеренко забил решающий мяч на 71-й. 25 матчей подряд "Шахтер" не проигрывал дома. Это 120-е поражение "горняков" в Чемпионатах Украины.

"Ворскла" занимает 7-ю строчку в УПЛ с 12-ю очками. Сегодняшние хозяева остаются первыми, но матч в запасе у "Кривбасса" и три поединка у "Динамо" могут изменить ситуацию.

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УПЛ. Девятый тур

30.09.2023. Львов. "Арена-Львов"

"Шахтер" - "Ворскла" 1:2

Голы: Зубков 57 - Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71