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Подножка от Полтавы. Шахтер - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Шахтер - Ворскла ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Подножка от Полтавы. Шахтер - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Без сенсаций в УПЛ не обойтись. На этот раз полтавская "Ворскла" обыграла действующего чемпиона страны. Гости открыли счет, усилиями Скляра, который реализовал пенальти. Во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет, забил Зубков.

Но донецкому клубу не суждено было взять очки. Нестеренко забил решающий мяч на 71-й. 25 матчей подряд "Шахтер" не проигрывал дома. Это 120-е поражение "горняков" в Чемпионатах Украины.

"Ворскла" занимает 7-ю строчку в УПЛ с 12-ю очками. Сегодняшние хозяева остаются первыми, но матч в запасе у "Кривбасса" и три поединка у "Динамо" могут изменить ситуацию.

УПЛ. Девятый тур

30.09.2023. Львов. "Арена-Львов"

"Шахтер" - "Ворскла" 1:2

Голы: Зубков 57 - Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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