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Григорчук: Такую команду как Заря очень нелегко обыграть
Наставник "моряков" о ничьей с командой Кривенцова
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
"Плохо то, что не удалось выиграть. Однако мы играли против сильной команды. В ее составе отличные сильные футболисты. Это одна из самых быстрых команд в нашей лиге. С ними непросто. Такую команду как "Заря" очень нелегко обыграть.
Возможно, сегодня было больше наших попыток играть левым флангом, но не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Мы играем по ситуации, в зависимости от того, как играет соперник. Надо искать пробелы в обороне и этим пользоваться.
Надо признать, что у наших ворот создавалось больше моментов. "Заря" имела голевые возможности, когда Варакута выручал", - рассказал наставник "моряков".
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