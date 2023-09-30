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Григорчук: Такую команду как Заря очень нелегко обыграть

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" о ничьей с командой Кривенцова

Григорчук: Такую команду как Заря очень нелегко обыграть

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал нулевую ничью с луганской "Зарей" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Плохо то, что не удалось выиграть. Однако мы играли против сильной команды. В ее составе отличные сильные футболисты. Это одна из самых быстрых команд в нашей лиге. С ними непросто. Такую команду как "Заря" очень нелегко обыграть.

Возможно, сегодня было больше наших попыток играть левым флангом, но не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Мы играем по ситуации, в зависимости от того, как играет соперник. Надо искать пробелы в обороне и этим пользоваться.

Надо признать, что у наших ворот создавалось больше моментов. "Заря" имела голевые возможности, когда Варакута выручал", - рассказал наставник "моряков".

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В статье: Заря (Луганск) Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2023 в 22:29
не как не можешь определится составом --какой с Брагару защитник--нет ни одного игрока с хорошим дальним ударом --защита слабая--сегодня ЧО повезло что не проиграли спасибо Варакуте молодец
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