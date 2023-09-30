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Кривенцов: Ничья с Черноморцем - не справедливый результат. Мы были сегодня лучше
Наставник "Зари" недоволен ничьей
УПЛ ТБ
Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал
"Ничья - не справедливый результат. Мы были сегодня лучше. Мы были сегодня более свежие. У нас было много моментов забить не один и не два мяча.
Очень доволен отношением наших игроков к работе. Сегодня я увидел коллектив, которому по силам достигать результатов. Я увидел, что ребята хотят остановить полосу неудач. Мы будем стараться в ближайшее время подняться в турнирной таблице.
Поэтому, сейчас задача номер 1 - восстановить ребят. Мы сейчас едем во Львов, потом в Люблин и на самолете в Исландию. Нас ждет Лига конференций", - рассказал Кривенцов.
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