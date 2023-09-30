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Кривенцов: Ничья с Черноморцем - не справедливый результат. Мы были сегодня лучше

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Зари" недоволен ничьей

Кривенцов: Ничья с Черноморцем - не справедливый результат. Мы были сегодня лучше

УПЛ ТБ

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал нулевую ничью с одесским "Черноморцем" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Ничья - не справедливый результат. Мы были сегодня лучше. Мы были сегодня более свежие. У нас было много моментов забить не один и не два мяча.

Очень доволен отношением наших игроков к работе. Сегодня я увидел коллектив, которому по силам достигать результатов. Я увидел, что ребята хотят остановить полосу неудач. Мы будем стараться в ближайшее время подняться в турнирной таблице.

Поэтому, сейчас задача номер 1 - восстановить ребят. Мы сейчас едем во Львов, потом в Люблин и на самолете в Исландию. Нас ждет Лига конференций", - рассказал Кривенцов.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2023 в 22:14
Заря была лучше ЧО--повезло что не проиграли-- раньше надо делать замены сразу после 1 тайма
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