Скрипник: Поскольку мы выиграли Шахтер, то я доволен физическим состоянием своих подопечных

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о победе над донецким "Шахтером" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Можно только поблагодарить моих ребят. Победа в среду придала нам уверенности. Мы понимали, что играть без мяча будет очень сложно. Терпели и искали свои шансы впереди.

Поскольку мы выиграли, то я доволен физическим состоянием своих подопечных. Его хватило, чтобы обыграть "Шахтер". Однако все равно "Шахтер" есть "Шахтер". Вместе с "Динамо" это флагманы украинского футбола. Это придаст нам еще больше уверенности.

Нестеренко еще очень сложно играть с такими соперниками. Однако парень развивается. Он заслужил это трудом на тренировках. Это наша маленькая звездочка, но для того, чтобы быть большой звездочкой, надо еще больше работать", - рассказал Скрипник.