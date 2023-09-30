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Скрипник: Поскольку мы выиграли Шахтер, то я доволен физическим состоянием своих подопечных
Наставник "Ворсклы" о победе над "горняками"
dynamo.kiev.ua
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о
"Можно только поблагодарить моих ребят. Победа в среду придала нам уверенности. Мы понимали, что играть без мяча будет очень сложно. Терпели и искали свои шансы впереди.
Поскольку мы выиграли, то я доволен физическим состоянием своих подопечных. Его хватило, чтобы обыграть "Шахтер". Однако все равно "Шахтер" есть "Шахтер". Вместе с "Динамо" это флагманы украинского футбола. Это придаст нам еще больше уверенности.
Нестеренко еще очень сложно играть с такими соперниками. Однако парень развивается. Он заслужил это трудом на тренировках. Это наша маленькая звездочка, но для того, чтобы быть большой звездочкой, надо еще больше работать", - рассказал Скрипник.
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