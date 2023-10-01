Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Александрия” прервала свою серию без побед, обыграв “Рух” в Кубке, но чемпионат Украины – это совсем другой турнир. Мирча Луческу выиграл десять из 11 матчей против “Александрии” и рассчитывает на три очка в воскресной игре.

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Смотрите матч девятого тура УПЛ "Динамо" Киев – "Александрия" в воскрсенье, первого октября, на телеканале 2+2 или на ютуб-канале "Динамо" Киев.

Начало матча – 19:00 по киевскому времени.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо Київ - Олександрія Смотреть трансляцию