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Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Динамо – Александрия, УПЛ, 1 октября 2023
dynamo.kiev.ua
“Александрия” прервала свою серию без побед, обыграв “Рух” в Кубке, но чемпионат Украины – это совсем другой турнир. Мирча Луческу выиграл десять из 11 матчей против “Александрии” и рассчитывает на три очка в воскресной игре.
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Смотрите матч девятого тура УПЛ "Динамо" Киев – "Александрия" в воскрсенье, первого октября, на телеканале 2+2 или на ютуб-канале "Динамо" Киев.
Начало матча – 19:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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