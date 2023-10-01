  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Динамо – Александрия, УПЛ, 1 октября 2023

Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

dynamo.kiev.ua

Новина українською

“Александрия” прервала свою серию без побед, обыграв “Рух” в Кубке, но чемпионат Украины – это совсем другой турнир. Мирча Луческу выиграл десять из 11 матчей против “Александрии” и рассчитывает на три очка в воскресной игре.

Смотрите матч девятого тура УПЛ "Динамо" Киев – "Александрия" в воскрсенье, первого октября, на телеканале 2+2 или на ютуб-канале "Динамо" Киев.

Начало матча – 19:00 по киевскому времени.

Читайте такжеДинамо Киев - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.10.2023

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Динамо Київ - Олександрія
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо Киев - Александрия на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Роман Григорчук: Следует принять ничейный результат, ведь все могло сложиться по-разному
yellow-arrow
Динамо Киев - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.10.2023
yellow-arrow
Валерий Кривенцов: Мы должны были побеждать Черноморец
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде