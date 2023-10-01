Роман Григорчук: Следует принять ничейный результат, ведь все могло сложиться по-разному

На послематчевой пресс-конференции по завершении поединка 9-го тура УПЛ "Черноморец" – "Заря" главный тренер одесситов Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов. Три первых были адресованы рулевому "моряков" корреспондентам UA-Футбол.

– Можно ли занести в актив сегодняшний результат?

- В актив – нет, ведь планы и намерения по нему у нас были другие. Однако после игры мы должны принять этот результат, потому что все могло сложиться по-разному.

– Ваш луганский коллега Валерий Кривенцов сказал, что в сегодняшнем матче должна была выигрывать "Заря". Вы разделяете эту точку зрения или у вас все же другие взгляды на этот счет?

- Я не собираюсь никому возражать, а только повторю то, что сказал: сегодня все могло быть по-разному. У "Зари" были моменты, и возможно даже более острые, чем были созданные нами. Но это такая игра, ничейный результат которой следует принять.

- Как думаете, на итоговый результат могло повлиять то обстоятельство, что в отличие от "Черноморца", который тремя днями ранее проводил кубковый матч с "Кривбассом", у "Зари" было гораздо больше дней для отдыха и ее футболисты могли лучше подготовиться? Или причина в чем-то другом?

– Я не стал бы на этом акцентировать внимание. Конечно, мы чувствовали, что нам иногда не хватало остроты восприятия реакции – того, что есть у более "свежих" футболистов. Но это футбольная жизнь. Так сложилось, что нам пришлось играть через два дня на третий, и мы не должны об этом так много говорить. Могу сказать, что "Заря" – команда с более мощным подбором футболистов. В ее составе сейчас есть игроки высокого класса, их целый ряд. И даю тысячу процентов, что луганская команда будет не на том месте, где сейчас находится. Для меня это очевидно, и я в этом уверен. Так что с одной стороны мы немного расстроены, что сыграли вничью. Однако, учитывая все нюансы, мы ни в коем случае не должны говорить о том, что это плохо или может иметь место какой-то негатив.

- В сегодняшнем матче с замиранием сердца приходилось наблюдать, как игроки "Черноморца" довольно рискованно разыгрывали мяч в своей штрафной при попытке соперника применять прессинг. Неужели так обязательно в подобных ситуациях отдавать его вратарю, который находится в неудобном положении, чтобы он вынужден был выбить мяч неизвестно куда?

– Я понимаю ваше видение футбола и вы будете очень недовольны моим ответом. Да, должны (улыбается). Но это не должно быть по принципу "повезет - не повезет". Здесь нужно умение – отыграть прессингующих футболистов.

– Как оцениваете игру голкипера Даниила Варакуты?

– О нем со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сегодня была лучшая игра в его жизни. Слава Богу, что его действия помогли не пропустить мяч. Я хочу верить, что это станет началом большого пути Варакуты в большом футболе.