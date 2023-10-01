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Защитник сборной Украины U-21: Меня приглашала Александрия, но у Полесья больше шансов реализовать себя
До этого он выступал в "Ингульце"
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал, почему выбрал именно житомирский клуб.
“ – В каком топ-чемпионате хотели бы себя испытать?
‒ Мне нравится Испания. Я фанат "Барселоны".
‒ Пример Цыганкова и Довбика в “Жироне” вдохновляет?
‒ 100%. Но для этого нужно еще многое работать.
‒ Летом вами интересовалось сразу несколько клубов. Можете рассказать, кто конкурировал с "Полесьем"?
‒ По моей информации, было приглашение от "Александрии".
‒ Почему Вы выбрали Житомир?
‒ В "Полесье" у меня больше шансов реализовать себя. Я очень верю в этот проект. Есть опытные ребята, помогающие молодым.
‒ Какое у Вас сложилось мнение о главном тренере Юрии Калитвинцеве?
‒ Юрий Николаевич производит впечатление сильной личности. Он не дает тебе расслабиться, держит тебя в кулаке. За такого тренера хочется играть. Его идеи работают и приносят команде результат.
‒ Во время паузы на сборной Вы получили дебютный вызов в молодежную сборную Украины на поединки против Германии (0:2) и Пн. Ирландия (1:0). С какими впечатлениями вы вернулись из командировки?
‒ Очень интересный опыт представлять свою страну на международной арене. Знал нескольких ребят по игре на молодежном уровне. Все ребята, которые были в команде, приняли меня отлично. Стараемся выйти на Евро-2025”, - сказал Смоляков.
Воспитанник "Днепра" в прошлом сезоне представлял цвета "Ингульца", проведя все 30 матчей в рамках чемпионата Украины. В июле он присоединился к "Полесью", подписав пятилетний контракт. В этом розыгрыше УПЛ на его счету один гол в восьми встречах за житомирян.
Добавим, что в сентябрьских матчах сборной Украины U-21 Смоляков дважды вышел в стартовом составе.
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