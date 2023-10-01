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Защитник сборной Украины U-21: Меня приглашала Александрия, но у Полесья больше шансов реализовать себя

Премьер-лига
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До этого он выступал в "Ингульце"

Защитник сборной Украины U-21: Меня приглашала Александрия, но у Полесья больше шансов реализовать себя

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Защитник "Полесья" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал, почему выбрал именно житомирский клуб.

– В каком топ-чемпионате хотели бы себя испытать?

‒ Мне нравится Испания. Я фанат "Барселоны".

‒ Пример Цыганкова и Довбика в “Жироне” вдохновляет?

‒ 100%. Но для этого нужно еще многое работать.

‒ Летом вами интересовалось сразу несколько клубов. Можете рассказать, кто конкурировал с "Полесьем"?

‒ По моей информации, было приглашение от "Александрии".

‒ Почему Вы выбрали Житомир?

‒ В "Полесье" у меня больше шансов реализовать себя. Я очень верю в этот проект. Есть опытные ребята, помогающие молодым.

‒ Какое у Вас сложилось мнение о главном тренере Юрии Калитвинцеве?

‒ Юрий Николаевич производит впечатление сильной личности. Он не дает тебе расслабиться, держит тебя в кулаке. За такого тренера хочется играть. Его идеи работают и приносят команде результат.

‒ Во время паузы на сборной Вы получили дебютный вызов в молодежную сборную Украины на поединки против Германии (0:2) и Пн. Ирландия (1:0). С какими впечатлениями вы вернулись из командировки?

‒ Очень интересный опыт представлять свою страну на международной арене. Знал нескольких ребят по игре на молодежном уровне. Все ребята, которые были в команде, приняли меня отлично. Стараемся выйти на Евро-2025”, - сказал Смоляков.

Воспитанник "Днепра" в прошлом сезоне представлял цвета "Ингульца", проведя все 30 матчей в рамках чемпионата Украины. В июле он присоединился к "Полесью", подписав пятилетний контракт. В этом розыгрыше УПЛ на его счету один гол в восьми встречах за житомирян.

Добавим, что в сентябрьских матчах сборной Украины U-21 Смоляков дважды вышел в стартовом составе.

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В статье: ФК Александрия Полесье (Житомир) Артем Смоляков
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Источник:
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