  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Классический матч "за шесть очков". Обе команды борются за выживание и обоим крайне необходимым очки. Поэтому борьба будет от ножа.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.

УПЛ. Девятый тур
01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" 13:00 "Оболонь"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Минай - Оболонь
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
yellow-arrow
Защитник сборной Украины U-21: Меня приглашала Александрия, но у Полесья больше шансов реализовать себя
yellow-arrow
Колос — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде