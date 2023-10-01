Минай – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Классический матч "за шесть очков". Обе команды борются за выживание и обоим крайне необходимым очки. Поэтому борьба будет от ножа.

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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.

УПЛ. Девятый тур

01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное