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Минай – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Минай - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Классический матч "за шесть очков". Обе команды борются за выживание и обоим крайне необходимым очки. Поэтому борьба будет от ножа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.
УПЛ. Девятый тур
01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев
"Минай" 13:00 "Оболонь"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное
Трансляція матчу Минай - ОболоньСмотреть трансляцию
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