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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" и "Рух" на старте сезона демонстрируют зрелый футбол. А конкуренты, ошибаясь, дают им шанс бороться за самые высокие ступени таблицы. Очный матч – действо, ожидаемое с нетерпением.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, певрого октября, в 15:00. Смотреть можно на YouTubе.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Рух" (Львов)

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01 октября, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Видеотрансляция: Youtube-канал "Кривбасса"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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