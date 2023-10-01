Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Кривбасс" и "Рух" на старте сезона демонстрируют зрелый футбол. А конкуренты, ошибаясь, дают им шанс бороться за самые высокие ступени таблицы. Очный матч – действо, ожидаемое с нетерпением.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, певрого октября, в 15:00. Смотреть можно на YouTubе.

VBET Лига. 9-й тур

01 октября, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Видеотрансляция: Youtube-канал "Кривбасса"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол