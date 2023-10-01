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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
"Кривбасс" и "Рух" на старте сезона демонстрируют зрелый футбол. А конкуренты, ошибаясь, дают им шанс бороться за самые высокие ступени таблицы. Очный матч – действо, ожидаемое с нетерпением.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, певрого октября, в 15:00. Смотреть можно на YouTubе.
"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Рух" (Львов)
VBET Лига. 9-й тур
01 октября, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Видеотрансляция: Youtube-канал "Кривбасса"
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