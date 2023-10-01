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Колос - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Колос - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" добилось принципиального успеха в Кубке Украины, дойдя до четвертьфинала. Но нужна стабильность в чемпионате. Удастся ли победить неуступчивый "Колос"?

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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

УПЛ. 9-й тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Киев)

"Колос" 17:00 "Полесье"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

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