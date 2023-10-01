Колос - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Полесье" добилось принципиального успеха в Кубке Украины, дойдя до четвертьфинала. Но нужна стабильность в чемпионате. Удастся ли победить неуступчивый "Колос"?

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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

УПЛ. 9-й тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Киев)

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