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Колос - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Колос - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Полесье" добилось принципиального успеха в Кубке Украины, дойдя до четвертьфинала. Но нужна стабильность в чемпионате. Удастся ли победить неуступчивый "Колос"?
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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
УПЛ. 9-й тур
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Киев)
"Колос" 17:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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