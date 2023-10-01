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Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Динамо - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - ФК Динамо Київ
У "Динамо" хороший шанс захватить лидерство, если будет выигрывать свои календарные и отложенные матчи. Сегодня – против соперника, находящегося в определенном кризисе. "Александрия" не может похвастаться стабильными результатами.
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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube и "2+2".
Украинская Премьер-лига, девятый тур
1 октября 2023. Киев, “Динамо им В. Лобановского”
“Динамо” 19:00 “Александрия”
Телетрансляция – 2+2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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