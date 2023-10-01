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Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

У "Динамо" хороший шанс захватить лидерство, если будет выигрывать свои календарные и отложенные матчи. Сегодня – против соперника, находящегося в определенном кризисе. "Александрия" не может похвастаться стабильными результатами.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube и "2+2".

Украинская Премьер-лига, девятый тур

1 октября 2023. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

“Динамо” 19:00 “Александрия”

Телетрансляция – 2+2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Динамо - Олександрія
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