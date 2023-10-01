Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

У "Динамо" хороший шанс захватить лидерство, если будет выигрывать свои календарные и отложенные матчи. Сегодня – против соперника, находящегося в определенном кризисе. "Александрия" не может похвастаться стабильными результатами.

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Матч чемпионата Украины состоится в воскресенье, первого октября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube и "2+2".

Украинская Премьер-лига, девятый тур

1 октября 2023. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

Телетрансляция – 2+2

Текстовая трансляция – UA-Футбол