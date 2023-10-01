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Динамо - Александрия: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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фото - Олександр Приходько
Сегодня, первого октября, в День защитников и защитниц Украины, киевское "Динамо" в рамках девятого тура УПЛ 2023/24 будет принимать "Александрию".
- Больше футбольных викторин - в режимі Live в Telegram UA-Football
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2023 в 11:15
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