Динамо - Александрия: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, первого октября, в День защитников и защитниц Украины, киевское "Динамо" в рамках девятого тура УПЛ 2023/24 будет принимать "Александрию".

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Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.