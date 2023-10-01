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Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0

Премьер-лига
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В Одессе - без голов, но с изюминкой

Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0

Анатолій Спиця

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Местная одесская команда в этом сезоне больше радует своих болельщиков, чем разочаровывает. Собственно, место "Черноморца" в турнирной таблице это подтверждает. Хотя "Зарю" "моряки" победить не сумели. Боролись, старались, но у соперника тоже были моменты. В общем, "нулевой" по количеству голов матч не показался скучным. В этом убедился и фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он побывал на игре и делится с читателями своими лучшими кадрами.

Фотогалерея

Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 1Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 2Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 3Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 4Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 5Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 6Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 7Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 8Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 9Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 1Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 2Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 3Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 4Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 5Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 6Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 7Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 8Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 9Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 10Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 11Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 12Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 13Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 14Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 15Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 1Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 2Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 3Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 4Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 5Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 6Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 7Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 8Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 9Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 10Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 11Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 12Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 13Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 14Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 15Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 1Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 2Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 3Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 4Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 5Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 6Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 7Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 8Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 9Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 10Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 11Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 12Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 1Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 2Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 3Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 4Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 5Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 6Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 7Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 8Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 9Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 10Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 11Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0 - фото 12
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2023 в 11:04
ГРИ не ставь Брагару в защиту --больше будет пользы впереди --не забили в 1 тайме сразу делай замены а не за 10--15 минут до окончания матча --удачи в следующих играх
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