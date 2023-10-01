Сухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0

Местная одесская команда в этом сезоне больше радует своих болельщиков, чем разочаровывает. Собственно, место "Черноморца" в турнирной таблице это подтверждает. Хотя "Зарю" "моряки" победить не сумели. Боролись, старались, но у соперника тоже были моменты. В общем, "нулевой" по количеству голов матч не показался скучным. В этом убедился и фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он побывал на игре и делится с читателями своими лучшими кадрами.

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