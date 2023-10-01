Защитник Руха: В Шахтере учат тянуть время еще из команды U-19

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал скандальную ничью в матче восьмого тура УПЛ против "Шахтера" и вспомнил некоторые моменты этого поединка.

“ – Против “Шахтера” мы хотели играть в свой футбол – прессинговать один в один. Случилось иначе, и мы их закрыли на собственной половине. До удаления Ракицкого у нас было два стопроцентных момента у Пастуха и у меня, когда мяч полетел у крестовины.

– Удаление Ракицкого наделало немало шума, но от представителей "Руха" мы не видели такой реакции на этот эпизод.

– Я могу привести прошлогодний пример, когда "Наполи" играл с "Ливерпулем" и ван Дейк так же прыгнул в ноги игроку "Наполи". Там дали желтую. Сразу о том моменте вспомнил.

– Для вас было странно, что "Шахтер" прибегал к затягиванию времени?

– Ничего удивительно. Их еще с U-19 учат так поступать :)

– Ваш главный тренер, комментируя эпизод с вашим голом, отмечал, что для него это не стало неожиданностью. Можете подробно описать свой гол?

– Многие говорят, что гол случайный. Но ведь я не раз в год выстрелил, я стараюсь пробивать всегда, когда выпадает такая возможность. С "Металлистом 1925" я пытался попасть на последних секундах, но не зашло. Еще с ЛНЗ пробовал. Сикан не накрыл, никто не встречал и я увидел, что Ризнык немного открыл ближний угол. На этот раз сработало.

– Гол в ворота "Шахтера" вы праздновали эмоционально. Передавали привет хейтерам?

– Можно и так сказать. Многое прилетало за мою обрезку в матче с ЛНЗ. Я ошибся в первом голе”, - сказал Слюбик.