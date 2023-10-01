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Кривбасс – Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Кривбасс – Рух, УПЛ, 1 октября 2023

Кривбасс – Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Кривбасс" и "Рух" на редкость уверенно начали чемпионат и находятся в группе лидеров. Правда львовяне в последних матчах несколько притормозили и не выигрывают уже 4 матча.

Тем не менее, матч не будет легким для любой из команд и ожидается действительно с хорошим интересом.

Отдельно отметим, что "Кривбасс" вышел из "пула Megogo" и свои домашние матчи как минимум до нового года будет бесплатно показывать на YouTube.

Поединок "Кривбасс" — "Рух" состоится в воскресенье, 1 октября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube.

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Трансляция матча "Кривбасс" - "Рух". Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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