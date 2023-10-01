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Бенефис голкипера. Черноморец – Заря 0:0. Видеообзор матча
Нули на табло не отображают событий на поле
Фото: ФК Чорноморець
Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура УПЛ, в котором "Черноморец" встречался против "Зари". Хотя и поединок завершился нулевой ничьей, однако стоит отметить голкипера "моряков" Даниила Варакуту – именно благодаря ему одесситы не пропустили. В общей сложности на его счету девять сейвов. Однако и его визави не дремал, ведь одесситы четыре раза пробили в створ ворот Турбаевского.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
"Стадион Черноморец" (Одесса)
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