Бенефис голкипера. Черноморец – Заря 0:0. Видеообзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура УПЛ, в котором "Черноморец" встречался против "Зари". Хотя и поединок завершился нулевой ничьей, однако стоит отметить голкипера "моряков" Даниила Варакуту – именно благодаря ему одесситы не пропустили. В общей сложности на его счету девять сейвов. Однако и его визави не дремал, ведь одесситы четыре раза пробили в створ ворот Турбаевского.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Стадион Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Заря" 0:0