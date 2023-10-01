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Бенефис голкипера. Черноморец – Заря 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Нули на табло не отображают событий на поле

Бенефис голкипера. Черноморец – Заря 0:0. Видеообзор матча

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура УПЛ, в котором "Черноморец" встречался против "Зари". Хотя и поединок завершился нулевой ничьей, однако стоит отметить голкипера "моряков" Даниила Варакуту – именно благодаря ему одесситы не пропустили. В общей сложности на его счету девять сейвов. Однако и его визави не дремал, ведь одесситы четыре раза пробили в створ ворот Турбаевского.

Читайте такжеСухо, не не скучно. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Заря 0:0

Украинская Премьер-лига, девятый тур

"Стадион Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Заря" 0:0

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Никита Турбаевский Даниил Варакута
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2023 в 12:56
если бы ГРИ сделал замены после 1 тайма была бы другая игра
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Джим Слэйд (Харьков)
01.10.2023 в 12:23
Ну, пару раз действительно спас, но большинство "сэйвов" - корявые удары прямо в него. Черноморец, судя по обзору, выглядел как минимум не хуже
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