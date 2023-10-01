УПЛ. Минай - Оболонь 0:1. Симптомы катастрофы для Шарана

Вывеска этого матча не привлекала. Аутсайдеры аутсайдерами, но… "Оболонь" уже успела приучить зрителей к тому, что матчи с ее участием – не пресные. Киевляне почти в каждом поединке стараются играть организованно и с направлением к чужим воротам. Это привлекает. Это не оставляет безразличия.

Это же было сегодня – с первых же минут. "Оболонь" помчалась вперед, а "Минай" сконцентрировался на контратаках. И было действительно весело, хоть и без голов в первом тайме. На высоте находились вратари. Особенно Бандура, потянувший два удара от Лукянчука, удар от Суханова, и даже выигравший одну дуэль "один в один".

Надо отмечать два нюанса. Первый: "Оболонь" очень легко выводила своих игроков на ударные позиции. Чувствуется тренерская рука, заметно, что комбинации – наигранные. Второй: Бандура сейчас – это даже больше, чем пол команды "Миная".

Впереди у закарпатцев не было такого искусного игрока. Вишневский травмировался, поэтому не попал даже в заявку. На острие действовал Гуничев, постоянно критикованный Шараном. Но острота исходила от Твердохлеба. Однажды он бил сам, в другой раз – сбросил мяч на Одарюка после очень хорошей комбинации. Хозяевам не хватало точности. Кораблин своим ударом не "перебил" блок защитников, а Булеза упустил возможность ворваться в свободную зону. Не скучная была игра, хоть и не результативная.

...

Второй тайм лучше начал "Минай". Мастерства по-прежнему не хватало, но прибавилось желания. В одном из эпизодов оно чуть не конвертировалось в гол. Атака была неуклюжая, но все же удар от Османа произошел и мяч попал в перекладину. Теперь уже нервничал тренерский штаб "Оболони".

Успокоить ситуацию Иващенко попытался заменами, однако эффекта это не дало. Гости потеряли ту легкость, которая была в их атаках до перерыва. А "Минай" продолжал нагнетать, но с катастрофическим браком в действиях. Мастерства подопечным Шарана очень не хватает и это максимально усложняет жизнь.

...

Кораблин бил, сильно, но точно туда, где стоял опытный Рыбка. "Оболонь" отбивалась, а потом выбежала в контратаку и... забила. Бандура вышел перехватывать фланговую подачу Османа, однако дотянулся до мяча только кончиками пальцев, замедлив, но не остановив его полет. Круглый нашел голову Таранухи, результативно отметившего свой выход на замену. Катастрофа для "Миная".

Отыграться уже не было ни моральных, ни физических сил. Отыграться уже не было ни моральных, ни физических сил. Был финальный штурм, но в его результате минайцы разве что требовали пенальти (даже дважды). А как таковых супер-шансов не было. Кроме удара Витенчука.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Катастрофа для "Миная". Девятый тур – а побед нет. И не видно, где могут быть.

УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" – "Оболонь" 0:1

Гол: Тарануха 78

"Минай": Бандура - Булеза, Немчанинов, Кравчук, Чуев (Солдат 73), Дмитрук (Гечев 80) - Одарюк (Голуб 57), Твердохлеб, Витенчук, Кораблин - Гуничев (Рогозинский 73)

"Оболонь": Рыбка - Прокопенко (Дубко 84), Лукянчук, Приймак, Нагиев - Груша (Осман 56), Мороз, Черненко (Косовский 63), Мединский (Вовкун 84) - Краснопир, Суханов (Тарануха 56)

Предупреждения: Рогозинский 87 – Лукьянчук 53