С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3

И "Кривбасс" и "Рух" начали чемпионат мощно, выдав хорошие серии и очутившись вверху турнирной таблице. Правда у львовян затем наступил спад и команда очутилась в небольшой яме не побеждая уже четыре поединка подряд. Впрочем, откатиться далеко назад львовяне еще не успели и поединок против "Кривбасса" должен был доказать обоснованность (либо же нет) претензий обеих команд на высокие места.

Более того, после вчерашнего поражения "Шахтера" от "Ворсклы", команда Вернидуба и вовсе в случае победы сегодня могла возглавить таблицу.

Одним словом, поединок действительно ожидался с хорошим интересом.

У криворожцев из-за дисквалификации на этот матч "вылетел" основной форвард Кожушко, и Вернидубу пришлось выдумывать и выпускать в атаку Вакулко на острие с поддержкой от Задераки и Лунева.

В защите у "Руха" все оказалось стабильно, а вот атаку Понмоарев немного перетрусил. К основному Климчуку вышли Лях и Теслюк на флангах. Также в центре в основе появился Пастух.

"Рух" начал лучше – львовяне прибрали инициативу (или криворожцы ее отдали) и традиционно начал искать пути к воротам соперника через фланга. Впрочем, хозяева уверенно отбивались, а ближе к середине первого тайма игра подравнялась. Моменты, вернее, подходы, иногда возникали, но не сказать что стопроцентные. Дибанго долго подстраивался из хорошей позиции и его удар накрыли, Эдсон дал по воротам метров с 25-ти, но Клищук выловил.

Градус игры поднимался, Вернидуб с бровки традиционно начал прессовать судей, и на 35-й минуте случился первый действительно интересный эпизод. "Рух" разогнал классную атаку, Теслюк вырезал с правого фланга, Климчук ворвался во вратарскую и переправил в сетку. Но… Боковой увидел там офсайд, визуально спорный. Впрочем, система ВАР подсказала, что он все-таки был, и поэтому гол не был засчитан.

В вот на 40-й минуте случился один из ключевых эпизодов матча. После навеса с углового от "Кривбасса" Пастух сыграл не-то плечом, не-то предплечьем. Бондаренко долго слушал ВАР, затем пошел смотреть сам и в итоге, поставил тчоку, которую и реализовал Илич. 1:0, "Кривбасс" ушел на перерыв ведя в счете.

Второй тайм команды также начали активно, не задерживаясь в центре поля. "Руху" нужно было отыгрываться, "Кривбасс" также не тянул время и при возможностях бежал в контратаки.

И снова решающими стали уже постоянные замены от Пономарева, который выпустил на 54-й минуте Квасницу и Рунича – эта парочка и сделала результат за 5 минут игры.

На 63-й после углового Рунич оказался первым на подборе и бильярдным ударом с линии штрафной положил под штангу.

65-й минута, Бескоровайный в своей штрафной так махнул ногой, что вместе с мячом вынес и ногу Климчука. Бондаренко не сомневаясь, поставил пенальти, который сам пострадавший и оформил.

Ну а еще через пару минут Квасница на фланге ушел на защитника, идеально вырезал в центр, где Рунич выскочил из-за защитников и приправил в сетку.

3:1, "Рух" за пять минут перевернул игру, поставив хозяев в очень неприятное положение.

Время у криворожцев еще было, однако честно говоря, ничего кроме банального навала у хозяев не было видно.

Львовяне отбились, прервали свою серию без побед и снова подтянулись к лидерам.

"Кривбасс" возможно где-то перегорел, ведь победа позволяла выйти на первое место в таблице, но кто ж криворожцам доктор. Также, думается, команда получит на орехи от Вернидуба за проваленный пятиминутный отрезок. Как бы не был силен соперник, пропускать три гола за 5 минут – это нужно постараться. Ведь если бы не эти 5 минут, для "Кривбасса" все могло быть по-другому. С перспективами лидерства, которые так и не оправдались. Когда еще будет шанс, увидеть себя на первой строчке таблицы.

9-й тур УПЛ, сезон 2023/24

1 октября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Рух" (Львов) 1:3

Голы: Илич (42, пен.) - Рунич (63, 68), Климчук (66. пен.)

Предупреждения: Лях, Ледвий, Слюбик, Роман

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака (Кузык, 69), Илич (По, 86), Бизимана (Татарков, 69), Вакулко, Хомченовский, Лунев (Приходько, 41)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюман, 62), Сапуга, Пастух (Холод, 89), Теслюк (Квасница, 54), Лях (Рунич, 54), Климчук