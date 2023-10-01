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С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Рух пропустил первым, но сделал волевую победу

С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

И "Кривбасс" и "Рух" начали чемпионат мощно, выдав хорошие серии и очутившись вверху турнирной таблице. Правда у львовян затем наступил спад и команда очутилась в небольшой яме не побеждая уже четыре поединка подряд. Впрочем, откатиться далеко назад львовяне еще не успели и поединок против "Кривбасса" должен был доказать обоснованность (либо же нет) претензий обеих команд на высокие места.

Более того, после вчерашнего поражения "Шахтера" от "Ворсклы", команда Вернидуба и вовсе в случае победы сегодня могла возглавить таблицу.

Одним словом, поединок действительно ожидался с хорошим интересом.

У криворожцев из-за дисквалификации на этот матч "вылетел" основной форвард Кожушко, и Вернидубу пришлось выдумывать и выпускать в атаку Вакулко на острие с поддержкой от Задераки и Лунева.

В защите у "Руха" все оказалось стабильно, а вот атаку Понмоарев немного перетрусил. К основному Климчуку вышли Лях и Теслюк на флангах. Также в центре в основе появился Пастух.

"Рух" начал лучше – львовяне прибрали инициативу (или криворожцы ее отдали) и традиционно начал искать пути к воротам соперника через фланга. Впрочем, хозяева уверенно отбивались, а ближе к середине первого тайма игра подравнялась. Моменты, вернее, подходы, иногда возникали, но не сказать что стопроцентные. Дибанго долго подстраивался из хорошей позиции и его удар накрыли, Эдсон дал по воротам метров с 25-ти, но Клищук выловил.

Градус игры поднимался, Вернидуб с бровки традиционно начал прессовать судей, и на 35-й минуте случился первый действительно интересный эпизод. "Рух" разогнал классную атаку, Теслюк вырезал с правого фланга, Климчук ворвался во вратарскую и переправил в сетку. Но… Боковой увидел там офсайд, визуально спорный. Впрочем, система ВАР подсказала, что он все-таки был, и поэтому гол не был засчитан.

В вот на 40-й минуте случился один из ключевых эпизодов матча. После навеса с углового от "Кривбасса" Пастух сыграл не-то плечом, не-то предплечьем. Бондаренко долго слушал ВАР, затем пошел смотреть сам и в итоге, поставил тчоку, которую и реализовал Илич. 1:0, "Кривбасс" ушел на перерыв ведя в счете.

Второй тайм команды также начали активно, не задерживаясь в центре поля. "Руху" нужно было отыгрываться, "Кривбасс" также не тянул время и при возможностях бежал в контратаки.

И снова решающими стали уже постоянные замены от Пономарева, который выпустил на 54-й минуте Квасницу и Рунича – эта парочка и сделала результат за 5 минут игры.

На 63-й после углового Рунич оказался первым на подборе и бильярдным ударом с линии штрафной положил под штангу.

65-й минута, Бескоровайный в своей штрафной так махнул ногой, что вместе с мячом вынес и ногу Климчука. Бондаренко не сомневаясь, поставил пенальти, который сам пострадавший и оформил.

Ну а еще через пару минут Квасница на фланге ушел на защитника, идеально вырезал в центр, где Рунич выскочил из-за защитников и приправил в сетку.

3:1, "Рух" за пять минут перевернул игру, поставив хозяев в очень неприятное положение.

Время у криворожцев еще было, однако честно говоря, ничего кроме банального навала у хозяев не было видно.

Львовяне отбились, прервали свою серию без побед и снова подтянулись к лидерам.

"Кривбасс" возможно где-то перегорел, ведь победа позволяла выйти на первое место в таблице, но кто ж криворожцам доктор. Также, думается, команда получит на орехи от Вернидуба за проваленный пятиминутный отрезок. Как бы не был силен соперник, пропускать три гола за 5 минут – это нужно постараться. Ведь если бы не эти 5 минут, для "Кривбасса" все могло быть по-другому. С перспективами лидерства, которые так и не оправдались. Когда еще будет шанс, увидеть себя на первой строчке таблицы.

9-й тур УПЛ, сезон 2023/24

1 октября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Рух" (Львов) 1:3

Голы: Илич (42, пен.) - Рунич (63, 68), Климчук (66. пен.)

Предупреждения: Лях, Ледвий, Слюбик, Роман

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака (Кузык, 69), Илич (По, 86), Бизимана (Татарков, 69), Вакулко, Хомченовский, Лунев (Приходько, 41)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюман, 62), Сапуга, Пастух (Холод, 89), Теслюк (Квасница, 54), Лях (Рунич, 54), Климчук

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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Комментарии (28)
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Скачков Леонід (Рівне)
01.10.2023 в 18:06
Дивуюсь,як з такою примітивною грою,Кривбасу вдалося так високо залізти
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2023 в 18:03
Проиграли-бывает. Зато Кривбасс играет често, в отличии от нешахиеров и ментов. Тьфу мерзость
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0
-1
tolina-ystas (Краматорск)
01.10.2023 в 18:01
тест
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0
0
avatar
Бapceлиниyc
01.10.2023 в 17:58
При счёте 1-0 у Кривбасса было два подряд убойнейших момента. Протупили два брёвнышка, сначала Приходько, а потом и Вакулко. Делай счёт 3-0 и закрывай игру. Судьба улыбалась... Так нет же блъ... Счёт игры справедливый, Рух был на голову сильнее Кривбасса, с чем его болельщиков и поздравляю, у вас отличная команда, мне очень понравилась. И тренер у вас умный.
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+1
0
tolina-ystas (Краматорск)
01.10.2023 в 17:56
Рух был значительно сильнее.Это понял даже судья активно помогавший Кравбасу в первом тайме.Незащитанный гол полная чушь,только не надо ссылаться на ВАР.Эта система имеет временную вариативность оспорить которую весьма проблематично.Одиннадцати метровый это плод фантазии судьи по другому не скажешь.А вот дальше даже судья не смог.У Руха хорошее движение,физически он сильнее,поэтому выигрывал все отскоки и верховые дуэли.Настрой команды очень приличный,поэтому вполне заслуженная победа!
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.10.2023 в 17:48
Гра приблизно рівних команд за класом, але в конкретно цьому матчі об'єктивно сильнішими були рухівці. Рахунок відповідний грі. Боротьба з 2-5 місця між Шахтарем, Дніпром, Рухом і Кривбасом буде запеклою, і тут мої симпатії на боці Руха.
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+1
0
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:51
Дніпром?) Швидше Чорноморець. Принаймні по грі він зараз сильніше виглядає за дніпрян
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.10.2023 в 17:54
Може й Чорноморець втрутиться, а може ще й Зоря підтягнеться, та й Полісся з Ворсклою теж поки що в грі. Час покаже.
+1
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 17:53
Рухівці були сильніші по реалізації. На початку другого тайму, за рахунку 1-0 реалізуй Кривбас хоч один з моментів... Не виключено що було б по іншому. А так є як є.
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
01.10.2023 в 17:58
А ДК ты уже отдал первое место? Да, по потерянным очкам они первые, но по игре не очень-то они выделяются. Сейчас первая шестёрка приблизительно равные по игре. Всё, как на качелях
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+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
01.10.2023 в 18:08
По грі ДК в другій пятірці.
0
0
avatar
Бapceлиниyc
01.10.2023 в 17:47
Дебилушки Вернидубинушки. Позорники блъ. Три гола за 5 минут... Это тебе Юра за кубок расплата. Я думал ты умнее. Думаю Кривбасс в этом сезоне в пердив всё-таки не вылетит, и на том спасибо. Какие там нах еврокубки... А играть то надо было не в белой форме, а в домашней и победной красной, дебилы блъ.. Гагарин, клоун, привет тебе. Весели и дальше народ в перерыве. Ну, как, фигляришка, весело тебе сейчас? Вице-президент куев блъ.. тьфу нах...
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0
-1
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:49
Ти серйозно думаєш, що колір форми впливає на гру команди?)))
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+1
0
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Бapceлиниyc
01.10.2023 в 17:51
Да, абсолютно. И уже давно пишу об этом.
0
0
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:53
Як цікаво. А аргументувати можеш? Як колір форми міг би Кривбасу допомогти зіграти краще? Конкретно по пунктах
0
0
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Бapceлиниyc
01.10.2023 в 18:02
Есть цвета слабые, а есть цвета сильные... ну это долго рассказывать. Если ты спрашиваешь, значит ты не в теме. А мне некогда... надо идти варить сардельки.
0
0
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 18:10
Сильні кольори і слабкі?)) Якби то дійсно було так, я так думаю, всі би грали в сильних кольорах...ну щоб не програвати)) ... Йди краще реально варити сардельки...насмішив )))
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2023 в 18:08
Придеман, не обращая внимания на этого Додика. Он просто туповат.
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+1
-1
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:45
Класний матч. Радує, що в команди є характер. Так пропустили в кінці 1-го тайму зі спірного пенальті, але після замін в 2-му таймі просто катком переїхали Кривбас. Ще б тренера нормального і все буде ок. Я не розумію, що в основі роблять ніякі Едсон і Теслюк, в той час як набагато більш креативні, швидші і більш технічні Руніч та особливо Квасниця в запасі. Чому не випустити їх відразу?
Ответить
+1
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 17:49
Чим Пономарьов не такий. ?
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:57
Тренер без досвіду. Це колишній арбітр, який тренував лише дітей і юнаків. Рівень УПЛ він не тягне. І головне: він ручний. Тобто нічого сам не вирішує,як тренер. В нього немає свого бачення гри, тактичних схем, і т.п.
+1
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 18:01
А хто ж за нього вирішував і готував команду в минулому турі і сьогодні?
0
0
avatar
Djon (Україна)
01.10.2023 в 17:44
Браво Рух! Не тільки Карпатами живе Львів.
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+2
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 17:40
Сьогодні не вийшло з лідерством. Рух винен. Буває.Вийде в майбутьньому.
Ответить
0
0
aleks68
01.10.2023 в 17:45
не факт
Ответить
+1
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 17:48
Однозначно вийде.Ю.М.Вернидуб здатен на таке.
0
0
Prideman (Lviv)
01.10.2023 в 17:58
Ну раз ти з Києва, то тобі цей результат на руку.))
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0
0
наварін (Київ)
01.10.2023 в 18:06
Якщо це відносно мене, то я симпатизую тренерському хисту Ю.М.Вернидуба.Тому даним результатом я не задоволений.
0
0

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