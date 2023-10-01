Минай предложил судьям возвращать 70-80% своего гонорара, если они ошиблись на матчах УПЛ

"Минай" обратился к владельцам клубов УПЛ с предложением "штрафовать" арбитров на 70-80% от их зарплаты, если они допустили результативную ошибку. Об этом в студии УПЛ ТВ сообщил медиаменеджер закарпатского клуба Мирослав Небесник.

“В этом сезоне много судейских ошибок. К примеру, если брать конкретно "Минай", то было восемь результативных ошибок – это явные ошибки, некоторые из них даже признают в Комитете арбитров УАФ. Как-то нужно с этим бороться.

“Минай” предлагает судьям возвращать 70-80% своего гонорара в случае их ошибки, повлиявшей на исход матча. Это обычные деловые отношения. В любом бизнесе есть то, что если подрядчик не выполнил или некачественно выполнил услуги перед заказчиком, то получает санкции. Мы за такой старый олдскульный подход – наказывать гривной.

Речь не об арбитрах. Есть Комитет арбитров УАФ – он подрядчик. Он рассчитывается с клубом за результативную ошибку, которую совершил его работник. Это как-то должно улучшить положение дел с судейством, которое есть сейчас.

Письмо с таким предложением "Минай" направит в другие клубы, в УПЛ и выслушает, что скажут другие клубы на этот счет. Тогда будем принимать решения, куда дальше обращаться. Потому что это действительно должно пройти кучу инстанций, кучу нормативных документов. Это не проект одного дня”, - сказал “Минай”.