Начало матча Кривбасс – Рух было отложено из-за воздушной тревоги

Стартовый свисток поединка между “Кривбассом” и “Рухом” был отложен на 30 минут. Вместо 15:00 матч начнется в 15:30.

Причиной тому стала воздушная тревога на территории Кривого Рога, звучавшая с 14:14 до 14:48. Во время нее запрещается проводить матчи или подготовку к ним.

За ходом событий в поединке "Кривбасс" - "Рух" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.