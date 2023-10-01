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Начало матча Кривбасс – Рух было отложено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

На пол часа

Начало матча Кривбасс – Рух было отложено из-за воздушной тревоги

Фото: УПЛ

Новина українською

Стартовый свисток поединка между “Кривбассом” и “Рухом” был отложен на 30 минут. Вместо 15:00 матч начнется в 15:30.

Причиной тому стала воздушная тревога на территории Кривого Рога, звучавшая с 14:14 до 14:48. Во время нее запрещается проводить матчи или подготовку к ним.

За ходом событий в поединке "Кривбасс" - "Рух" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Воздушная тревога
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