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Тренер Оболони: Для нас сейчас очень важен положительный результат. А ошибки всегда будут

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая победа в УПЛ с августа

Тренер Оболони: Для нас сейчас очень важен положительный результат. А ошибки всегда будут

ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко прокомментировал победу своих подопечных над “Минаем”:

– Долгожданная победа в чемпионате для вашей команды. Какие ваши первые эмоции, впечатления?

– Поздравил команду с победой. Когда побеждаешь, всегда позитив. Шквал эмоций перехватывает. Надо с трезвой головой проанализировать матч, сделать акцент на ошибках. Потому что ошибки были, не все исходило из того, что мы планируем. Однако главное – одержать победу. Для нас сейчас очень важен положительный результат. А ошибки всегда будут.

Поздравил ребят с победой, они ее заслужили. Хотя реализация у нас не самая лучшая. Были в первом тайме моменте, где мы должны были забивать. Главное, повторюсь – это три очка, добытые на выезде. Дальше уже нужно готовиться к следующему матчу.

– Сегодня было равное соперничество на поле, но выиграла ваша команда. Это говорит о том, что результат определили подробности. Какие именно детали, по вашему мнению?

– Это бойцовские качества ребят, они вышли заведенными на игру. Но были моменты и технического аспекта: сработали замены, которые и сделали этот матч – Осман подал, Тарануха оказался там, где нужно. Конечно, футбол – это нюансы, игра могла повернуть как в одну, так и в другую сторону. Мы ехали сюда и знали, что будет непростая игра. "Минай" очень серьезно готовился к нам. Но мы вышли и сделали то, что планировали. А ошибки всегда будут, потому что игроки делают только первые шаги на уровне УПЛ. Еще нужно работать, но в целом только положительные эмоции после победы”, - сказал Иващенко.

"Оболонь" впервые с 20 августа победила в УПЛ – тогда удалось одержать верх над "Днепр-1" и тоже в выездном матче на Закарпатье. Сейчас киевляне находятся на 10 месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе девять очков.

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В статье: Валерий Иващенко Оболонь (Киев) ФК Минай
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