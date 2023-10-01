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Шаран не пришел на пресс-конференцию после домашнего поражения от Оболони

Премьер-лига
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(1 голосов)

В клубе все очень расстроены

Шаран не пришел на пресс-конференцию после домашнего поражения от Оболони

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Миная” Владимир Шаран не пришел на пресс-конференцию после проигранного матча против “Оболони”. Об этом сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива".

“В клубе очень болезненно восприняли неудачу в этой игре. Настроение удручающее”, - говорится в сообщении.

После этого поражения "Минай" продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе подопечных Шарана три очка и ни одной победы.

Следующий матч закарпатцы проведут в гостях против львовского "Руха". Поединок запланирован на воскресенье, 8 октября.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.10.2023 в 16:15
Трусливий боягуз Ну недопрацював... так не ховайся! Хоч дійсно після МІНУС ШІСТЬ за виживання, то слів може і не залишитися... Одні літери!
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