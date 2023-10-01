Шаран не пришел на пресс-конференцию после домашнего поражения от Оболони

Главный тренер “Миная” Владимир Шаран не пришел на пресс-конференцию после проигранного матча против “Оболони”. Об этом сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива".

“В клубе очень болезненно восприняли неудачу в этой игре. Настроение удручающее”, - говорится в сообщении.

После этого поражения "Минай" продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе подопечных Шарана три очка и ни одной победы.

Следующий матч закарпатцы проведут в гостях против львовского "Руха". Поединок запланирован на воскресенье, 8 октября.