Минай - Оболонь 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Оболонь" на выезде минимально переиграла "Минай". Три очка команде Валерия Иващенко принес гол Ростислава Таранухи. 26-летний нападающий отметился забитым мячом на 78-й минуте встречи. После этого матча "пивовары" занимают 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь команда Владимира Шарана продолжает идти на последней позиции.

УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" – "Оболонь" 0:1

Гол: Тарануха 78