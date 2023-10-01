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Минай - Оболонь 0:1. Обзор матча и видео гола
Закарпатская команда все еще без побед
Фото: УПЛ
В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Оболонь" на выезде минимально переиграла "Минай". Три очка команде Валерия Иващенко принес гол Ростислава Таранухи. 26-летний нападающий отметился забитым мячом на 78-й минуте встречи. После этого матча "пивовары" занимают 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь команда Владимира Шарана продолжает идти на последней позиции.
УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев
Гол: Тарануха 78
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