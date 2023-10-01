Хавбек Ворсклы: Не каждый раз побеждаешь Шахтер, но никакой эйфории нет

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в рамках 9-го тура УПЛ.

- Не каждый раз побеждаешь "Шахтер", поэтому настроение очень хорошее, но никакой эйфории нет. Ведь мы уже потеряли очень много очков. Поэтому мы дальше работаем и рассчитываем на дальнейшее получение очков.

- Сегодня выходной или восстановление?

- Нам дали два дня выходных, ведь у нас был довольно непростой график с тремя матчами за неделю. Мы только утром вернулись из Полтавы. Сейчас восстанавливаемся и дальше готовимся к "Колосу".

- Что стало ключевым фактором победы?

- Прежде всего характер. Мы реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне. Старались ничего не дать создать "Шахтеру", хотя они кое-что и создали, но и удача была на нашей стороне.

- Был в матче супермомент Нестеренко, когда он обыграл один в один Ризныка, но не попал в пустые ворота. А начался эпизод с того, что Степаненко грубо подкатился под тебя сзади. Не красная должна была быть?

- Думаю, не красная. Мяч был спорный, 50 на 50, я первым успел к мячу, а он хотел в подкате добраться и зацепил меня. Но это точно не красная.

- Тем не менее ты отметился предголевым пасом в решающем взятии ворот от Нестеренко. Опиши этот гол своими глазами.

- Хороший гол. У нас получилась крутая комбинация в позиционной атаке. Можно сказать, "как книжка пишет" - крайний защитник подключился, я отдал ему в разрез, Пердута прострелил, Нестеренко замкнул.