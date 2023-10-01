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Хавбек Ворсклы: Не каждый раз побеждаешь Шахтер, но никакой эйфории нет
Артем Челядин о поединке с "горняками"
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Полузащитник полтавской "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал
- Не каждый раз побеждаешь "Шахтер", поэтому настроение очень хорошее, но никакой эйфории нет. Ведь мы уже потеряли очень много очков. Поэтому мы дальше работаем и рассчитываем на дальнейшее получение очков.
- Сегодня выходной или восстановление?
- Нам дали два дня выходных, ведь у нас был довольно непростой график с тремя матчами за неделю. Мы только утром вернулись из Полтавы. Сейчас восстанавливаемся и дальше готовимся к "Колосу".
- Что стало ключевым фактором победы?
- Прежде всего характер. Мы реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне. Старались ничего не дать создать "Шахтеру", хотя они кое-что и создали, но и удача была на нашей стороне.
- Был в матче супермомент Нестеренко, когда он обыграл один в один Ризныка, но не попал в пустые ворота. А начался эпизод с того, что Степаненко грубо подкатился под тебя сзади. Не красная должна была быть?
- Думаю, не красная. Мяч был спорный, 50 на 50, я первым успел к мячу, а он хотел в подкате добраться и зацепил меня. Но это точно не красная.
- Тем не менее ты отметился предголевым пасом в решающем взятии ворот от Нестеренко. Опиши этот гол своими глазами.
- Хороший гол. У нас получилась крутая комбинация в позиционной атаке. Можно сказать, "как книжка пишет" - крайний защитник подключился, я отдал ему в разрез, Пердута прострелил, Нестеренко замкнул.
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