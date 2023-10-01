УПЛ. Колос — Полесье 0:0. Кураж не сработал

В этом матче однозначным фаворитами выглядели гости (особенно после победы в Кубке). Но этот матч стал сложным испытанием для подопечных Юрия Калитвинцева, поскольку "Колос" сейчас похож на раненого зверя на поле. Поэтому даже один зачетный пункт был крайне важным для житомирян.

Хозяева с первых минут включили высокий прессинг и пытались удержать мяч на половине поля "полещуков". Однако это продолжалось недолго, ведь житомиряне перехватили инициативу и начали понемногу поджимать соперников к воротам. В целом гости были несколько активнее и это очень просто объяснить: по сравнению с матчем с "Днепром-1", Юрий Калитвинцев провел ротацию. Он сделал большую ставку на игроков, которые выходили на замену в кубковом поединке, поэтому "Полесье" было несколько свежее.

Активные действия наблюдались на всей площади поля, но конкретная острота появилась только на 15-й минуте: Грицук на входе в штрафную площадку сбросил пяткой на Козака, а тот попал мимо дальней штанги. Однако в дальнейшем игра увязла. Футболисты из Житомира продолжали искать подходы к воротам Фесюна, но было одно "но" — Колос в три линии сел у собственной штрафной. Все это сбило скорость и не позволяло создавать "полещукам" возможности для получения преимущества на поле. Такая тенденция наблюдалась до самого свистка на перерыв, а сам "Колос" даже попытался забить усилиями Демченко.

Рабочий характер первого тайма перенесся и на вторую 45-минутку. Однако если "Полесье" до перерыва играло через кроссы, а "Колос" пытался навязывать прессинг по всей площади поля, то в дальнейшем игроки чаще вступали в борьбу и "обнимались". Было много брака в относительно простых моментах, были карточки. В общем житомиряне делали все возможное, чтобы удержать мяч на чужой половине поля, но крайне важно было бы раскрываться и не бояться идти вперед.

Из острых моментов у ковалевцев можно отметить мощный удар Богданова в створ ворот, который отразил Бойко. Шансом для "Полесья" был перехват мяча Будковским, но форвард не переиграл Фесюна, хотя этого всего было крайне недостаточно.

Что интересно, Юрий Калитвинцев решил сделать сразу тройную замену перед завершением основного времени с очевидным расчетом на перелом ситуации на поле и усиление атак "полещуков" (при этом Ярослав Вишняк использовал свои слоты постепенно). Но это не позволило забить хотя бы один гол и сделать еще один серьезный намек на борьбу за еврокубки. А "колоски" увеличивают свою непобедимую серию до семи матчей. Все же кураж, добытый житомирянами в кубке, не сработал в УПЛ. Они впервые были вынуждены пойти на компромисс и уехать из Ковалевки с одним очком.

фото: пресслужба ФК "Колос"

УПЛ. Девятый тур. 01.10.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль (Киев)

"Колос" – "Полесье" 0:0

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Емец, Цуриков — Богданов (Милько 80), Демченко — Болбат (Ильин 75), Безбородько (Попов 81), Кариока (Велетень 61)

"Полесье": Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушниренко, Танковский (Крушинский 83)— Козак, Грицук (Ариэлсон 83), Макуана (Шастал 83) — Будковский

Предупреждения: Богданов 48, Лучкевич 69 — Макуана 45, Танковский 46, Будковский 51